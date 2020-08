El futuro ya llegó, pero es impagable

En una escena que parece sacada de Blade Runner o cualquier otro de esas películas de futuro distópico, el gigante chino presentó la Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, una televisión inteligente nada convencional que destaca por contar con un panel transparente que le da un aspecto único.

Si bien Xiaomi nos tiene acostumbrados a lanzar productos económicos, valorando la relación calidad-precio, como era de esperar, este no es el caso, el Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition rompe por completo esa tendencia. Se trata de un televisor de gama alta premium en el sentido más amplio de la palabra, ya que aplica tanto a su diseño como a la calidad de materiales y, obviamente, a también a sus prestaciones.

El Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tiene un tamaño de 55 pulgadas, y utiliza un panel OLED transparente con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, gracias a la tecnología MEMC (Motion Estimation, Motion Compensantion).

Tiene un grosor de apenas 5,7 mm, presenta unos bordes muy contenidos y viene montada sobre una tarima circular de gran tamaño. Su corazón está formado por un SoC MediaTek 9659, un chip bastante potente que cuenta con una GPU Mali-G52 MC1. La configuración de memoria y de almacenamiento no han trascendido, pero cabe esperar, como mínimo, un total de 3 GB y de 32 GB, respectivamente.

La compañía china no definió cuándo estará disponible el Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, y tampoco dijo si tiene previsto lanzar otras versiones con un mayor (o menor) tamaño de pantalla, así que de momento solo podemos esperar. En cualquier caso, si se decide a lanzar versiones con menor tamaño se podrá esperar un precio más asequible, mientras que aquellas posibles variantes con un mayor tamaño de pantalla serían, obviamente, bastante más caras.

El precio de la Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition en su versión de 55 pulgadas es de 6.110 euros al cambio, una cifra muy elevada y que, recordamos, no incluye los impuestos correspondientes. Si los aplicásemos nos pondríamos por encima de los 7.000 euros.