Salud pide más responsabilidad

Autoridades de Salud insisten en extremar medidas de prevención por el aumento de casos positivos de COVID-19 en Chubut. En toda la provincia se observa un relajamiento en la autoprotección, y se advierte el incremento de reuniones sociales a pesar de que estas están prohibidas. Este domingo se reportaron 20 nuevos casos en la provincia de Chubut. Seis casos con nexo en investigación en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, y 14 casos en Puerto Madryn, de los cuales 11 son contactos estrechos y 3 están en investigación epidemiológica. Ascienden a un total de 575 los casos positivos en la provincia.

De acuerdo a los datos oficiales, el tiempo de duplicación de casos es de 13.6 días. El contagio entre personas en el ámbito social y de reuniones es del 42,8%, en el ámbito familiar/convivientes del 39,11%, en el ámbito laboral del 18,81%. Ante las estadísticas expuestas, las autoridades de Salud advierten que es necesario cumplir con el distanciamiento social.

“Cuando vemos lo que pasó este fin de semana nuevamente, fiestas con muchas personas en todos los ámbitos sociales sin ningún tipo de cuidado, en plazas y playas compartiendo mates y bebidas. Todo lo que no hay que hacer, lo pedimos con todo el respeto posible, me cuesta creer que no se sepan las medidas d cuidado, me cuesta creer que sea necesario que la policía o la guardia urbana tenga q estar presente para decir lo q hay que hacer. Los equipos de trabajo también están agotados, cansados, expuestos permanentemente al contagio”, expuso este domingo por la noche el ministro Fabián Puratich en su cuenta de Twitter.

En similares términos se expresó la doctora Teresa Strella, titular de Epidemiología de la provincia, al indica que “seguimos sin entender que la responsabilidad individual y social es clave. Las medidas que debemos sostener son simples: distancia física, cubre boca-nariz, higiene de manos, quedarse en casa y salir solo lo necesario”.

Medidas

Este domingo las autoridades sanitarias se reunieron con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre y se evalúan medidas a partir del incremento de casos positivos de COVID-19 y la detección de fiestas clandestinas durante el fin de semana. En tanto el secretario de Coordinación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gustavo Fita anticipó a El Diario, que este lunes habrá una reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia para analizar las estrategias a seguir en la zona sur de la provincia, donde no descarta volver atrás con la fase de flexibilización.