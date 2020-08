El “Depo” piensa en el Federal, pero no descuida lo institucional

El Club Social y Deportivo Madryn, ya sabe que regresará a los entrenamientos el próximo lunes 7 de septiembre, fecha en la que fueron autorizados los regreso a las prácticas de los equipos del Torneo Federal A.

Mientras espera el reinicio de la actividad, “El Aurinegro” trabaja en la reconformación de su plantel, ante las bajas de por el momento, cuatro futbolistas: Alejo Distaulo, Jonathan Penna, Ramiro Maldonado y Emiliano Larrouy. Asimismo, se avanza en la construcción de su Hotel Boutique.

Cuatro bajas confirmadas

Desde el próximo lunes 7 de septiembre, el Deportivo Madryn podrá comenzar los entrenamientos de su plantel profesional, participante del Torneo Federal A que, si bien aún no ha sido definido desde que fecha y que instancia recomenzará a jugarse en el certamen, sí hay certezas en cuanto al regreso a las prácticas.

En ese sentido, se cara a la conformación de su plantel, la dirigencia del “Aurinegro” trabaja en suplir las bajas confirmadas: cuatro jugadores ya no continuarán en la institución de cara a lo que resta del Torneo, como ser Alejo Distaulo (que arregló en All Boys para jugar Primera Nacional), Ramiro Maldonado que continuará en el futbol de Ecuador, Emiliano Larrouy a quien no se le renovó el vínculo y Jonathan Penna.

Asimismo, no se descarta tampoco que Mateo Acosta no siga en el club, teniendo en cuenta que le han llegado propuestas de clubes de Primera Nacional. Vale destacar que en el contrato con Acosta, figura una cláusula en la que el jugador puede solicitar su salida ante alguna propuesta de otra institución.

Por lo pronto, se estima que el “El Depo” concrete la llegada de un arquero y de un delantero; para luego visualizar la concreción de otros dos puestos más.

El Hotel, avanza sin cesar

En esta etapa de ASPO por la pandemia COVID-19, el Deportivo Madryn optimizó los tiempos en los que no hubo actividad en el Complejo Leopoldo Remussi y aprovechó para la concreción de una gran obra esperada y necesitada, como ser el Hotel Boutique.

Luego de comenzar con las obras entre abril y mayo, la construcción avanza de gran manera; estimándose que se podrá llegar a la fecha estipulada de inauguración, que sería en diciembre, a fines de este 2020.

Las canchas, viendo los primeros verdes

Por otro lado, otra de la apuesta del “Aurinegro” en esta etapa de cuarentena, fue el sembrado de tres canchas de Futbol 7, en el “Walter casado”, destinado a la Escuelita de Fútbol Infantil que ha crecido tanto en su número de participantes que requiere una ampliación en su espacio para cumplir con todos los requerimientos.

Luego de haberse sembrado el césped natural semanas atrás, en los últimos días han podido verse los primeros brotes verdes, lo cual ilusiona que acompañados con el mejoramiento del clima en la primavera, pronto podrá concretarse la inauguración de las canchitas para los más pequeños del “Aurinegro”.