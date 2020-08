Docentes denuncian el fracaso de las clases virtuales en Chubut

De acuerdo a los datos relevados por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), las clases virtuales en Chubut fracasaron. Este viernes, Santiago Goodman, secretario General de ATECh afirmó que mientras el Ministerio de Educación no brinda información oficial sobre el resultado de la virtualidad en el servicio educativo, desde la organización gremial han realizado un relevamiento que arroja resultados que preocupan.

“Entre el 20 y el 25% de los docentes, durante el primer semestre del año, tenía una relación semanal ‘docente-alumno’, y un 15% más que la tenía quincenal porque había decidido hacer retención de servicio”, dijo y agregó que “el resto no tiene conexión, no sabemos si le llegaron los cuadernillos, no tenemos nada; esa es la realidad educativa de Chubut”, denunció en diálogo con AzMRadio.

En este sentido, vale recordar que de acuerdo a los datos estadísticos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), difundidos en el segundo trimestre del año, en Chubut más de la mitad de las familias no cuenta con servicio de Internet.

Estado de las escuelas

Otro aspecto que puso de relieve el dirigentes sindical es la situación de los establecimientos educativos, donde según dijo no se han realizado todas las obras de refacción que resultan necesarias. “Las escuelas que tenían problemáticas siguen igual”, dijo Goodman y advirtió que “faltan insumos que deben garantizarse en las escuelas”.

“Por ejemplo, se tiene que garantizar alcohol en gel, alcohol diluido en agua, una limpieza mayor y con más eficacia, porque la escuela se limpiaba antes que se ingresara a la mañana o entre turnos al mediodía o a la tarde; ahora ya no se puede decir que con esa limpieza se garantizan las condiciones”, y según dijo hasta diciembre pasado se destinaban 2.500 pesos por escuela para limpieza.

Obra social

Goodman se refirió también a la situación de casi un millar de estatales nucleados en Educación que se quedaron sin obra social “porque el Gobierno no los cargó o porque no han podido tomar nuevos cargos, y no han aportado por tres meses”.

Además, confirmó que el paro llevado a cabo por este motivo será hasta este sábado inclusive, fecha en la que realizarán una asamblea para determinar los próximos pasos a seguir.

“Se han dado de baja entre 600 y 1000 docentes de toda la provincia de la obra social”, expresó el titular de ATECh al tiempo que agregó que “han cruzado los datos y son trabajadores que han cesado en diciembre y enero de este año y no han podido tomar nuevos cargos; y en otros casos han podido tomar cargos y horas cátedra, pero como el Estado no los cargó estuvieron tres meses en forma consecutiva sin aportes y han quedado recién sin obra social”.

Actualmente “tenemos trabajadores que han dejado de tener la obra social, teniendo una situación peor aún ya que se van a dar cuenta a medida que necesiten la obra social, cuando pasen la tarjeta de Seros y tengan inconvenientes”, apuntó Santiago Goodman.