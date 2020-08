Deuda: Hay que pasar agosto

Tras la aprobación de la Legislatura para avanzar en la renegociación de la deuda pública, Chubut deberá enfrentar la negociación con los acreedores mientras se aproxima a un escenario cada vez más complejo.

De acuerdo a los últimos datos relevados, la Provincia debe afrontar los pagos de los vencimientos de deuda correspondientes a agosto, septiembre y octubre, que ascendería a la suma de U$S 48 millones.

Cuando emitió los bonos en dólares, Chubut asumió un mecanismo de garantía atado a las regalías, y para honrar la deuda perdería cada vez más ingresos. En agosto se deben cancelar 3 millones de dólares, el monto más bajo del trimestre, en tanto que en septiembre se sumarán otros 5,7 millones de dólares, y la cosa se pone color de hormiga en octubre cuando se debe afrontar un pago por 39,6 millones de dólares.

Sin perspectivas claras

El proceso de renegociación de la deuda, demandaría no menos de 90 días, según anticiparon las autoridades provinciales conforme se aprobó la ley que autoriza a renegociar. Los bonos que se reestructurarán son el Bopro y el Bocade, la emisión realizada en 2016 por 650 millones de dólares. Se busca un reperfilamiento de cerca de 755 millones de dólares, para lo que se debe contar con al menos un 75% de aval de los acreedores.

Las complicaciones se profundizarán cuando concluyan en octubre los cuatro años de gracia que se habían acordado para que la provincia comience a pagar los vencimientos del capital.

Acumulación de pagos

A partir del mes de octubre próximo comenzarán a vencer los pagos por el capital del bono denominado BOCADE, que representarán cancelaciones de amortizaciones por 27.083.355 dólares. Sin embargo, dado que rige la garantía de regalías petroleras para cancelar dos vencimientos mensuales a futuro como mecanismo de garantía, el impacto del pago de amortización ya tendrá efecto en el mes de agosto.

Es decir que, si el Gobierno de Chubut no logra hacerse de fondos por fuera de la recaudación para pagar los salarios a estatales, la situación podría volverse aún más compleja y no se descarta que vuelvan a extenderse los plazos en el sistema escalonado de sueldos.

Semanas atrás, el gobernador Mariano Arcioni anticipó que el medio aguinaldo del primer semestre del año se pagaría en cuotas, y se estima que se extendería hasta febrero o marzo de 2021, pero a la fecha se desconoce cuándo podrá pagarse la primera cuota o tramo a los que menos ganan, que según el Gobernador serían los primeros en cobrar.

Ante este contexto, es que se instala la idea del ajuste en el gasto público, pero por el momento, no parece haber un plan para reducir el déficit.