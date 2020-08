Deuda: Dufour cree que la reestructuración nacional puede beneficiar a Chubut

El Gobierno Nacional anunció este martes que logró reestructurar su deuda pública, algo por lo cual venía negociando desde hace varios meses y con algunas complicaciones en el medio. No obstante, el acuerdo alcanzado en horas de la madrugada de la víspera fue puesto en valor por distintos sectores, incluso por actores de la oposición.

Quien se refirió a esta situación en una entrevista con El Diario fue Gabriela Dufour, ex ministra de Economía de Chubut. En primer lugar dijo que “la buena noticia es que tenemos previsibilidad hacia adelante, no tenemos una deuda que ahogaba o asfixiaba. Se hizo en los términos en los que el Gobierno Nacional lo había propuesto, creo que eso es muy importante”.

Mejora sustancial

“Desde el punto de vista económico, se extienden los plazos, se baja la presión que se tiene para los años inmediatos y en ese sentido se bajan las tasas, se mejoran los plazos y se reduce el monto. Se consiguió en las tres variables que componen una deuda mejoras significativas”, precisó Dufour.

Además, puso como ejemplo la postura de distintos economistas que dijeron “teníamos una mochila con 100 kilos y el Gobierno consiguió que ahora tenga 54,8 kilos. No es menor esa analogía, como decir que ‘nos sacó la mitad del peso’”.

Desarrollo sostenible e inclusivo

“La otra cosa que ya pasa más por el punto de vista político, que es haber instalado en el mundo esta idea de que el desarrollo debe ser inclusivo, sostenible y no a costa de los más vulnerables, que fue la consigna del Gobierno argentino, creo que es más un éxito político que económico”, sostuvo.

En este sentido, agregó que “el haber podido contraponer a los poderes reales, que son los financieros, esta idea creo que es importante. Ahora nos queda la tarea no menor de empezar a trazar un desarrollo inclusivo, sostenible y pensando en los que más necesitan”.

Efecto en la renegociación de Chubut

Al ser consultada sobre la repercusión que esto podría tener en la renegociación que busca alcanzar el Gobierno de Chubut, Dufour dijo: “En principio, establece parámetros. En términos económicos establece un parámetro. Hay extensión de plazos, baja de tasa y hay también reducción de montos”.

“Esto le impone a Chubut también reglas y criterios, que son buenos o auguriosos respecto a la situación fiscal de Chubut, pero exigentes en términos de negociación. Hoy ya coloca a Chubut en una posición de decir ‘hay que establecer equivalencias económicas respecto de cómo negoció Argentina y cómo debe negociar de ahora en adelante Chubut’”, indicó.

Por último, la ex ministra y diputada de mandato cumplido remarcó que “es alentador exigir la asistencia del equipo económico nacional para el proceso de reestructuración de Chubut. Necesitamos que sean parte de ese proceso, porque establece criterios no solo cuantitativos, sino cualitativos”.

“Nosotros sabemos que en los últimos cuatro años, los bonistas tuvieron ventajas muy importantes. Cobraron intereses muy importantes, equivalentes a 210 millones de dólares sobre una deuda de 650. Se les pagó intereses equivalentes a casi la tercera parte del valor original de esa deuda”, concluyó.