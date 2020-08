De la cancha, a la dirigencia y el entrenamiento

Del arco de «las Canarias» , a la dirigencia

El futbol femenino valletano, ha crecido, tomado un gran impulso y que se ha transmitido a nivel regional y nacional, gracias al trabajo de una luchadora y soñadora futbolista, ex arquera de Defensores de La Ribera ella, Paola Soto. “Para mí lo es todo, es una elección de vida, pero de vida enserio. Es entrar a una cancha o a tu club y dejar todo lo malo de lado, crear una conexión única con tus amigos, amigas, hermanos, primos, hijos, con los que te toque compartir equipo”.

Hoy en día presidenta del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga del Valle del Chubut y Secretaria del Fútbol Femenino del Consejo Federal más presencia en el Departamento de Desarrollo de la Asociación del Futbol Argentino, Soto explicó que “hoy mi equipo es fuera del campo de juego pero con las mismas ganas y sueños trabajando para que cada vez sean más las niñas y mujeres que disfruten del fútbol federado, del fútbol inclusivo, porque el fútbol es de todas las personas, no tiene género y al contrario de otros deportes el fútbol siempre incluye”.

“Dentro o fuera del campo de juego ser futbolista es un orgullo, las jugadoras argentinas tenemos una gran historia que comienza con las Pioneras y la continuamos escribiendo el resto de las generaciones”, cerró.

Apenas colgó los botines, se puso el buzo de DT

Es Nuria Lamela, quien hizo del futbol un estilo de vida, acompañada por su familia, también futbolera y relacionada con Guillermo Brown, es hoy en día la DT de “las brownianas” que este 2020 presentaron su equipo para jugar el Torneo de la Liga del valle del Chubut. Consultada por El Diario, ´Nu´ se sinceró al decir que “es un deporte que hago con mucha pasión. Es llegar el fin de semana después de haber lustrado los botines, guardar todo en el bolso, tener esa ansiedad, esa adrenalina previa al partido, dedicarlo esos 90 minutos a full, a dejar todo en la cancha. No hay explicación para demostrar la alegría que me da ese deporte”.

En este nuevo rol, el de entrenadora, dijo que “lo vivo de otra manera, con otros nervios, otra ansiedad. Pero no dejo de tener esa pasión y esa alegría y la misma dedicación”. “Con el futbol vivís miles de emociones, bronca, llanto, risas, alegrías, recuerdos inolvidables te deja muchas amistades, mucha gente conocida. El futbol te enseña desde las reglas del futbol hasta lo humano. La verdad que es un deporte que amo y amaré por el resto de mi vida. Como entrenadora estoy aprendiendo, enseñando y creo que más aprendo de lo que enseño, porque las jugadoras te enseñan”, confesó. Y sentenció: “es un modo de vida muy lindo que no lo cambiaría por nada del mundo”.