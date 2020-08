Condenan a pagar 1.100.000 por publicar mensajes calumniosos en redes sociales

En junio de 2018, el abogado Diego Martínez Zapata inició una acción por daños y perjuicios luego de haber sido increpado a la salida del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por unas ocho personas en una especie de escrache. Entre ellas se encontraba el demandado, Juan Manuel Díaz.

Posteriormente, según le relató el propio Martínez Zapata a El Diario, el acusado había hecho una publicación en su perfil personal de Facebook, donde “había subido el video con el escrache, consignando una frase netamente calumniosa e injuriosa y lesiva a mi honor y mi dignidad. Básicamente, me imputaba falsamente un delito y ejecutaba una desacreditación pública hacia mi persona y como abogado”.

“Claramente, no lo dejé pasar y realicé un acta de constatación notarial, con escribano público, en donde acredité el daño. Esa publicación tenía 301 reproducciones y estaba compartida por siete u ocho personas. Lo que hice rápidamente fue interponer una acción de daños y perjuicios, requiriendo la indemnización por daño moral de 1.000 pesos por reproducción”, precisó Martínez Zapata.

Luego, en la mitad del proceso, a los siete u ocho meses, siempre según el relato del demandante, “el juez, mediante una medida cautelar que pedí, ordenó que el demandado quite, la publicación de su perfil de Facebook, porque seguía colgada. Esta medida fue cumplida por Díaz y presentada en el expediente”.

En la continuidad del proceso, en junio de 2019, se dictó la sentencia de primera instancia, donde el juez hizo lugar a la demanda. De esta manera, se convirtió en el primer precedente en Chubut respecto a la responsabilidad civil por publicación en redes sociales.

En dicha sentencia, se “condenó a Díaz a abonar la suma de 300.000 pesos, más intereses legales y costas y condenándolo, también en especie, que se publique la sentencia en los diarios de mayor circulación local”.

Por su parte, el demandado apeló la sentencia, la cual fue rechazada por la Sala B de la Cámara de Trelew. Entonces, “a la fecha, el demandado Díaz adeuda 1.020.000 en concepto de capital, intereses legales, costos y honorarios profesionales. Tiene a su cargo también, el pago de 84.000 pesos que fue lo que aboné yo, a su cargo, para publicar la sentencia”.

Actualmente, según confirmó Martínez Zapata en diálogo con este medio, “el plazo ya expiró, por eso tiene embargado el sueldo y el auto. Hizo un depósito de 765.000 pesos, pero es una suma insuficiente porque no logra cubrir lo que adeuda de capital, intereses, gastos y honorarios. Así que se mantendrán las medidas cautelares hasta tanto me desinterese íntegramente de la condena judicial y/o haga el depósito de esta diferencia que le está faltando a la fecha”.