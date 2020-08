Comodoro Rivadavia y Rada Tilly no retrocederán de fase

Tras las conversaciones mantenidas entre la provincia con los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se decidió que provisoriamente no habrá retroceso de fase, pero se reforzarán los controles en la vía pública para el cumplimiento efectivo de los horarios y normativas establecidas.

Todos coincidieron en mantener la prohibición de las reuniones sociales; como así también hacer cumplir el uso obligatorio de tapaboca y que cada comercio e institución lleve adelante el protocolo sanitario correspondiente.

No obstante, se acordó que se reforzarán los controles en la vía pública y comercios de la ciudad, respecto a los protocolos sanitarios y los horarios permitidos con circulación hasta las 21 horas -de lunes a viernes- y hasta las 20 horas sábados y domingos. De esta manera, también se acordó el horario comercial acorde a esta modalidad:

-Supermercados: Atención al público hasta las 20:00 horas

-Kioscos y almacenes de barrio: hasta las 21:00 horas de lunes a viernes y hasta las 20 horas los sábados y domingos.

-Actividad comercial en general fuera de los rubros esenciales: de 9 a 19 horas

-Actividades recreativas y deportivas al aire libre: hasta las 20:00 horas

-Actividades deportivas privadas; culturales; peluquerías; gastronómicos; salones de belleza: solo con turnos.

La decisión de no retroceder de fase se tomó en virtud de no perjudicar a los sectores comerciales y de servicios, afectados por esta pandemia desde marzo en mayor o menor medida. Sin embargo, los mandatarios coincidieron en seguir analizando el tema y solicitaron a la comunidad extremar las medidas de protección y cuidado, para bajar la cantidad de casos activos diarios.