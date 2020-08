Chubutenses en el certamen “Cordillera de los Andes – Amazonas”

Días pasados, se jugó la 3° Edición del Circuito de Ajedrez de modalidad virtual, denominado “Cordillera De Los Andes- Amazonas, Pulmón Del Mundo” , competencia que unió ajedrecistas de toda Sudamérica.

El “juego ciencia” chubutense, estuvo representado por jugadores del Club Capablanca de Trelew.

Los representantes del Capablanca, de gran actuación

El éxito que obtuvo Máximo Peralta en la última oportunidad, contagió a varios compañeros del Taller Municipal De Ajedrez que funciona en el Club Capablanca de Trelew; quienes, ante la importancia del nivel del certamen, se sumaron al desafío que en esta ocasión cumplía su 3° Edición.

La competencia en total tenía más de 500 participantes de 18 países de Latinoamérica y España, divididos en 6 categorías de Sub 8 a Sub 18 y se jugaba en la plataforma LICHESS, en formato suizo a 7, 8 o 9 rondas dependiendo de la cantidad de jugadores.

En cuanto a los niños y adolescentes trelewenses, en la categoría Sub 8 participó Thiago Rivadeneira, que realizó 3 puntos de 8 en juego.

En la categoría Sub 10, Benjamín Druetto y Antonella Rivadeneira fueron nuestros representantes, que cosecharon 5 puntos y 2 puntos de 9 en juego respectivamente.

En la categoría Sub – 12, el último campeón de la categoría, Máximo Peralta, fue el más destacado, pero no pudo repetir la actuación. Con 7 puntos en 9 se ubicó en la posición N° 8 de 136 participantes. En esta categoría también jugó Luciano Millahuala que obtuvo 5 puntos.

También en la categoría Sub- 16 se sumó a la competencia Katerina Rivadeneira.

Un puelense, campeón en Sub- 8

A la vez, se destaca la gran actuación del compañero de equipo provincial de primaria de los chicos del club, Mijail Erema, de la localidad de Lago Puelo, que resultó ser campeón de la categoría sub 8 entre 72 jugadores.

En esta oportunidad, decidió representar al Capablanca a 700 km de distancia y desde uno de los lugares más hermosos de la provincia.

Con apenas 7 años, forma parte de una familia proveniente de la capital rusa Moscú, por lo que lleva el ajedrez en las venas. Ahora, está convocado, junto a varios talentos provinciales, a formar parte del equipo Sub 11 de Chubut, el cual participará en el Worldwide Battle Of Lichess, el cual es un encuentro mundial para niños de categoría 2009 en adelante organizado por la plataforma. Hasta el momento, ya están confirmados 90 equipos repartidos en América, Asia, Europa y África.