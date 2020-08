Camioneros acordó suba salarial del 30% más un bono navideño

El gremio de Camioneros acordó este martes un aumento salarial del 30% en cuatro tramos con dos de las tres cámaras del transporte de carga y le dio así un nuevo impulso a las paritarias, que avanzan poco a poco en varios rubros esenciales del sector privado.

«Recién terminamos de firmar un aumento del 30% anual en paritarias, con un bono como siempre en diciembre y revisión en febrero», el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano.

El incremento se pagará en cuotas no acumulables de un 8% agosto y 7% en octubre de este año, seguido de un 8% en febrero y 7% en abril del 2021. Adempas, incluye una revisión en febrero del próximo año y contemplaría un bono según el gremio, pero fuentes del ámbito empresario negaron que hubiera acuerdo sobre dicha gratificación.

«Este acuerdo de paritarias es un reconocimiento a los trabajadores esenciales que durante la pandemia no pararon de llevar adelante sus tareas», destacó Moyano en un comunicado.

El entendimiento fue sellado por la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y la Cámara de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), mientra que la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) se mantuvo al margen.

«FADEEAC no ha firmado aún ningún acuerdo con el sindicato de Camioneros», señalaron desde esa organización empresaria al ser consultados por este medio.

La entidad viene advirtiendo sobre el parate del 40% de la actividad y alertó sobre una suba en sus costos del 10% durante el primer semestre. Con todo, tanto en el gremio como en las otras cámaras esperan que termine sumándose a la actualización salarial por «presión de las bases».

Moyano logró de esa forma destrabar la paritaria que había vencido a fines de junio, con una suba que representa un 15% en el 2020. En las últimas semanas, los bancarios cerraron una suba del 26% con revisión en noviembre, los trabajadores de alimentación una suma puente de 6,5% y los de la industria del gas un monto de $8.000 por mes y un 12% desde octubre.

Camioneros venía de obtener una recomposición del 49,5% en 2019, período en el que la inflación fue del 53,8%.

La estrategia del camionero consistió en cerrar un acuerdo con la FAETYL, un desprendimiento en octubre del año pasado de la histórica FADEEAC impulsado por las grandes empresas de la rama logística, bebidas, correos, recolección de residuos y servicios aeropostales.

La ruptura maduró tras el cambio de autoridades en la entidad tradicional en diciembre de 2018, con la llegada de una nueva cúpula integrada por las pymes del interior, de buen diálogo con la gestión de Mauricio Macri. En ese marco, el sector desplazado y aliado a Moyano inició los movimientos que decantaron en la creación de la FAETYL.

Ese quiebre alentado por el propio gremio permitió en diciembre pasado sellar un bono de fin de año de $20.000 en tres cuotas, pese a la resistencia de la entidad empresaria madre. Ahora, la expectativa de la nueva conducción patronal es absorber a cámaras de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Bahía Blanca.

El arreglo sellado en las últimas horas le sirve al camionero para retomar la iniciativa tras el conflicto en Mercado Libre para encuadrar a los trabajadores de la logística. El cotitular de la CGT, Héctor Daer, cuestionó los bloqueos y el Presidente advirtió que «no es hora de conflictos».

Ante el estancamiento de las negociaciones, desde el gremio advirtieron que esta semana podría haber asambleas en los galpones que la empresa tiene en la provincia de Buenos Aires. Pero todavía no hubo novedades. (Iprofesional)