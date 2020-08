Brown confirmó a su 4° refuerzo para la próxima Temporada

En vistas a lo que será el nuevo Torneo de la Primera Nacional que se aproxima, Guillermo Brown continúa en el armado de su plantel, para el cual ya ha confirmado a su cuarto refuerzo.

Se trata de Alan Sánchez, jugador que llega desde Bariloche, lateral derecho, que fue evaluado por el DT Marcelo Broggi a principios de este año, cuando “La Banda” participo de un cuadrangular de pretemporada en la localidad rionegrina. Se suma entonces a Khalil Caraballo, Leonel Álvarez y Braian Aquino, dados a conocer días atrás.

Sánchez, desde Bariloche, es 4° refuerzo

Si bien aún no ha comenzado con los testeos ni con los entrenamientos, Guillermo Brown se prepara no solo para la etapa del reinicio de las actividades, sino también arma su plantel para los que será el venidero nuevo Torneo de la Primera Nacional.

En lo que será una competencia “de transición” que se jugará para definir a los ascendidos a la Liga Profesional de Primera División, los brownianos van confirmando a sus nuevos jugadores, luego de vencerse los contratos de gran cantidad de la plantilla de la Temporada que no pudo culminarse ante la llegada de la pandemia COVID-19.

En este sentido, se conoció al 4° refuerzo browniano para el certamen que iniciaría en las próximas semanas: se trata del lateral derecho que llegará desde Bariloche, Alan Sánchez.

El futbolista, fue evaluado por el DT Marcelo Broggi y su CT a principios de este 2020, durante la semana de pretemporada y cuadrangular amistoso jugado en la ciudad cordillerana.

De esta forma, “Pipi” Sánchez se suma entonces a los ya confirmados días atrás Khalil Caraballo, Leonel Álvarez y Braian Aquino, estos últimos ex Ferrocarril Oeste, conocidos por el propio entrenador Broggi en su paso como Coordinador de Inferiores del “Verde” de Caballito.

En cuanto a quienes podrían sumarse, estarían un delantero más, Ahumada Acuña, formado en Estudiantes de La Plata; más un mediocampista que llegaría desde River Plate. A la vez, se negocia con “El Pincha”, la renovación de los préstamos con Mauricio Vera y Matías Ruiz Díaz.

Entre los que continúan desde la Temporada anterior, que cuentan con un año más de contrato, están Cristian García, Franco Agüero, Abel Méndez, Ezequiel Ávila; más la renovación de Guillermo Ferracuti, y las reincorporaciones que por culminar sus préstamos en México y Arsenal, respectivamente, deberán cumplir Federico Rasmussen y Lautaro Parisi. Estos jugadores, serian parte de la nueva plantilla browniana de no acordar si vínculo con ninguna otra institución.

Entre testeos y regreso

Con respecto a la reanudación de los entrenamientos, es sabido que las instituciones que participan en la Primera Nacional, tienen la autorización de volver a practicar, siguiendo todos los protocolos establecidos por la AFA, desde el 3 de septiembre.

En cuanto a Guillermo Brown, aun no hay información con respecto al inicio de los testeos de su plantel y CT. Más aun teniendo en cuenta que los protagonistas, llegados hace menos de una semana a la ciudad, aun les quedan días por completar la cuarentena, por lo que se estima que las evaluaciones comenzarán pasado ese período.

Asimismo, se debe tener en cuenta la difícil situación sanitaria que transita la ciudad de Puerto Madryn, lo cual dificulta aún más la posibilidad del regreso a los entrenamientos de un deporte de conjunto como lo es el fútbol, que incluso no está habilitado su práctica en tierras portuarias.

En la Primera Nacional, ya son varios los clubes que han iniciado los testeos de COVID-19 para sus jugadores, como ser Atlanta, Nueva Chicago, Atlético Rafaela, Quilmes, entre otros.