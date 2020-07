Ya se aplica Remdesivir a pacientes en Argentina

El hospital provincial “Mariano y Luciano de la Vega” de Moreno es uno de los 10 establecimientos sanitarios seleccionado para probar el tratamiento con “Remdesivir” en personas internadas por coronavirus. Los otros nueve centros que participan son el Hospital Italiano, el Ramos Mejía y el Muñiz en la Ciudad de Buenos Aires, el Posadas y el Houssay en la provincia de Buenos Aires, el Perrando en Chaco, el Cuyén y Centenario en Santa Fe y el Rawson en Córdoba.

Prueba en Argentina

Tras ser autorizada en Estados Unidos y en Europa, ya llegó a nuestro país una primera partida de 1.100 ampollas de esta prometedora droga que se está distribuyendo en los establecimientos y será empleada en 100 pacientes.

Se trata de un medicamento que se había desarrollado para el ébola, pero que como no fue muy útil para este virus, se dejó de investigar. En cambio, se descubrió que in vitro el SARS-COV2 era sensible a este antiviral, y entonces se convirtió en una de las primeras drogas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus.

“Es una droga que ha demostrado disminuir la cantidad de días de síntomas en infecciones por COVID, aunque no ha podido manifestar aún disminución en la mortalidad, y se utiliza en forma endovenosa durante 10 días”, explicó Javier Farina, médico infectólogo del hospital bonaerense ubicado en Moreno que comenzará a probar este tipo de terapia.

El especialista detalló que “en nuestro hospital ya hay 5 pacientes que fueron enrolados para recibir alguna de las ramas terapéuticas para hacerle frente al coronavirus que están dentro de este estudio “Solidarity” de la OMS, si bien 4 de los 5 ya están de alta con buena evolución clínica, cada nuevo paciente internado puede acceder a ser parte del ensayo y recibir remdesivir, medicamento que llegará esta semana al hospital”.

Ensayo “Solidarity”

La Organización Mundial de la Salud lleva adelante a nivel mundial el ensayo clínico denominado “Solidarity”, donde se estudia en una escala importante de pacientes varias alternativas terapéuticas para el COVID-19.

En Argentina, esta iniciativa es instrumentada por el Ministerio de Salud de la Nación, y participan 10 hospitales en cinco distritos del país, que representan una diversidad geográfica y son los que mostraban indicadores más complejos en el momento en que se inició el estudio. (Fuente: InfoGEI)