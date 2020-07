Trelew: Polémica por la remoción y designación de directores del OMRESP

El Secretario de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Eduardo Maza, se manifestó respecto de la presunta presentación de un amparo por la remoción de Nelson Williams como uno de los directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP). Y señaló que “si usted ingresa por la ventana en un lugar no puede pretender irse por la puerta grande”.

Este miércoles, el intendente de la ciudad, Adrián Maderna, procedió a la designación de Gustavo García Moreno y Facundo Cúneo como nuevos directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos.

“Yo lo respeto mucho al ing. Nelson Williams. Considero que es una persona de bien y nos conocemos hace muchos años, es un excelente vecino, más allá de que estemos en espacios políticos diferentes”, aclaró Maza en una nota concedida este miércoles a Radio 3. “Esta decisión no es de una persona de bien. Por lo tanto, creo que no viene de la mano del Sr. Nelson Williams. Considero que lo han llevado a presentar este amparo. Y lo han hecho personas mezquinas, gente que tiene otra mirada de la política, y que pretende ocupar espacios a cualquier precio. Y eso no es propio de Nelson Williams. Lo digo con total responsabilidad, porque lo conozco personalmente”, prosiguió.

Potestad del intendente

Más adelante, Maza argumentó que “el OMRESP está previsto en la carta orgánica municipal. Una carta orgánica que no ha sido reglamentada en el capítulo que refiere a la regulación y control de los servicios públicos concesionados”. Y agregó: “A lo largo de la gestión del órgano, después de sancionar la carta orgánica, deben haberse registrado más de 20 designaciones. Todas las designaciones y las remociones ha sido siempre potestad del intendente municipal, con la aprobación del Concejo Deliberante”.

Y prosiguió: “En este contexto hay una ordenanza municipal (N°6517) donde se establece este mecanismo compuesto por la propuesta del Ejecutivo, la aprobación del Concejo Deliberante, y designación posterior por parte del Ejecutivo Municipal. Y la carta orgánica le agrega un condimento para los cargos en los que se ingresa por concurso, que nunca fue reglamentado y por lo tanto nunca se aplicó, por lo que Williams no entró por concurso, que fija estabilidad por cuatro años en un cargo. Por lo tanto, si usted entra por la ventana en un lugar no puede pretender irse por la puerta grande”, reiteró.

Se va del Gabinete

Por último, Eduardo Maza también comunicó su decisión de salir del gabinete municipal, aduciendo motivos personales. “Ya hace un tiempo a la fecha habíamos conversado con el intendente. Desde que se desató la pandemia, y teniendo en cuenta que tengo un problema respiratorio leve, y tengo 60 años, y la medicina me califica como persona de riesgo, lamentablemente no puedo dar este tipo de respuestas más allá de que no he parado nunca de trabajar”, expresó al tiempo que puntualizó que “la función pública demanda estar cara a cara con el vecino, atendiendo necesidades, conteniendo demandas, algo que es la impronta que impone la gestión de Maderna”. Y confirmó que “César Ayala será quien asumirá como nuevo secretario de Gabinete y Gobierno, a partir del próximo viernes”.