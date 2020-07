Trelew: Conforman Mesa Multisectorial para erradicar la violencia

Este viernes, en instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Menfa se concretó el primer encuentro de la Mesa Multisectorial convocada desde distintas organizaciones sociales, por el intermedio de la edil Lorena Alcalá, con el objetivo de nuclear a representantes de todos los ámbitos, en pos de erradicar la violencia institucional.

De la mesa, en su primera reunión, tomaron parte representantes de la Municipalidad de Trelew, del Concejo Deliberante, del Ministerio Público Fiscal, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y miembros de las distintas fuerzas, así como representantes de organizaciones sociales.

Lorena Elisiancin, abogada especialista en violencia de género, explicó que en este encuentro “la idea es seguir convocando a todos los sectores que tengan relación con la necesidad de garantizar de los derechos humanos”.

“Nuestra preocupación es la situación en los barrios, respecto del abuso de autoridad. Nosotros venimos de una multisectorial de feminismo popular y muchas de las vecinas argumentaban sentir temor respecto de este tema. Desde ese punto de vista necesitamos crear un protocolo desde las bases, junto con todas las organizaciones e instituciones, porque es necesario coordinar un dispositivo general”, explicó posteriormente Elisiancin.

Gestión pública

En este sentido, el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, destacó la convocatoria realizada por la edil Lorena Alcalá, puntualizando la preocupación que existe en distintas organizaciones respecto de algunos episodios de violencia institucional que se han venido suscitando.

“Puntualmente se mencionó el hecho producido en barrio INTA. En este caso en particular más de algunas generalidades no es mucho lo que podemos decir debido a que hasta tanto no haya una apertura formal de la investigación, estamos limitados a poder dar mayor información”, indicó en principio Miquelarena.

Aunque, de todos modos, resaltó la importancia de “poder juntar a todos los que de una manera directa o indirecta están relacionados con la temática, para ver de qué modo se pueden ir desarrollando protocolos y concientización, y todo lo que haga falta, para tratar de evitar este tipo de hechos”.

Finalmente, la concejal Lorena Alcalá expresó su agradecimiento por la respuesta a la convocatoria de todas las partes y destacó que “es muy importante trabajar en territorio”, y por ese motivo se llevó adelante la reunión en el CIC de Menfa. “Estamos trabajando y proyectando distintos objetivos a concretar, principalmente pensando en este dispositivo que nos permita seguir avanzando para que no sucedan algunos hechos vinculados con derechos vulnerados, que siempre repudiamos”, expresó.