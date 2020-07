Se lanzó la tienda virtual «Patagonia Creativa»

La Municipalidad de Trelew y la Fundación Minga presentaron la tienda virtual Patagonia Creativa, que permitirá la comercialización de productos artesanales elaborados con materias primas locales. Maderna destacó «el esfuerzo, la perseverancia y la vocación del trabajo de la Escuela para llegar a la comercialización, aprovechando la tecnología y adaptándose a las circunstancias a través de las herramientas virtuales, con la creación de la página que es práctica, precisa y de fácil acceso».

“Son un ejemplo para la provincia”

«Es importante valorar que dentro de este proyecto hay artesanos locales que son un ejemplo para la provincia, teniendo en cuenta que son egresados de una Escuela municipal gratuita y abierta a todos, y que representa un orgullo para la ciudad porque hay pocos ejemplos de una escuela con este renombre en la región», remarcó el intendente al tiempo que señaló que «hay muchas cosas que mejorar por parte del municipio para acompañar esta iniciativa que viene desde hace tiempo generando proyectos e iremos camino a eso». El mandatario municipal indicó que «las propuestas virtuales son una ayuda a la promoción y difusión del trabajo y proceso de elaboración de los productos, que dan a conocer a nuestros artesanos permitiendo también la integración con actores locales en un trabajo en red».

Un esfuerzo “grande y colectivo”

Por su parte, la responsable de la EMA, Rosana Cartolano, resaltó la importancia de esta iniciativa porque «incluye el trabajo de alrededor de 35 familias. El proyecto se logra con un esfuerzo muy grande y colectivo, que pretende sostener la comercialización de los egresados de la escuela». Cartolano repasó el proceso de trabajo que concluyó en la creación de la página e indicó que «este proyecto llevó más de dos meses de trabajo en plena pandemia, para buscar alternativas de comercialización de los productos de los compañeros artesanos».

Una década de formación

Asimismo, la funcionaria explicó que «el proyecto educativo de la escuela pública y gratuita, lleva 10 años en la formación de artesanos en cuatro oficios: madera, textil, metal y cerámica, recibe a estudiantes de todos los barrios de la ciudad y de localidades vecinas porque es la única propuesta de este tipo en toda la región», y resaltó que «el 80% de sus asistentes son mujeres».

Fundación La Minga

Cartolano resaltó que «la fundación busca promover el patrimonio cultural, generar trabajo, favorecer la independencia económica de las compañeras trabajando desde una economía social y solidaria, con la responsabilidad de cuidar nuestros bienes comunes», y agregó que «se piensa en el buen vivir como camino comunitario, desde la perspectiva del comercio justo, que nos permita recuperar la dignidad, haciendo las cosas en serio y no en serie, a mano y no a máquina, distintas y no idénticas».

Tienda virtual Patagonia Creativa

Ingresando a www.tiendapatagoniacreativa.com.ar/ se podrá conocer al grupo de artesanos y artesanas vinculados a la Escuela Municipal de Artesanías. En la página se podrán ver los productos, los precios, formas de pago, envío del producto y forma de contacto para una compra segura.