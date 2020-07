Rawson: Personal municipal repara calles anegadas por la lluvia

Públicos, está ejecutando tareas de reparación de arterias en diferentes sectores, dando solución en principio a los puntos más críticos. En paralelo, junto a personal de la Secretaría de Ambiente y previo a la ejecución del enripiado y arreglo en aquellos barrios que están más afectados por la acumulación de agua, se concretan trabajos para que ceda el nivel.

Si bien con antelación a la lluvia caída -y de acuerdo a las disposiciones dispuestas por la emergencia sanitaria y las guardias mínimas de trabajo-, se concretaron mejoramientos de arterias y limpieza de pluviales, «el plan armado para esta contingencia comprende, en primera instancia, los puntos más complicados. El vecino debe entender que ante estos fenómenos climáticos, hay que tener paciencia porque no podemos dar la solución inmediata para una población de 50 mil personas y con poca maquinaria», dijo el titular de la cartera de Planificación, Fernando Vosecky.

Vosecky manifestó que «la lluvia fue constante durante estos últimos días y por ello las calles que no están asfaltadas se complican cada vez más. Se trabajó en algunos puntos, pero hay arterias que para remediarlas, sin que las maquinarias se encajen, debemos esperar que el agua baje y así poder asistir los reclamos de la gente».

A lo largo de esta última semana, personal municipal trabajó en los barrios Gregorio Mayo, Área 12, 490 Viviendas, y en las bajadas de Playa Magagna. Además -especificó Vosecky-, «en conjunto con la Secretaría de Ambiente estamos tratando de bajar la acumulación de agua que quedó en sectores donde se han formado unas especies de lagunas».

Barrios sin planificación

El funcionario analizó que «hay sectores que se fueron entregando en los últimos años donde no se hizo una planificación de pluviales, los cordones están muy bajos, y los niveles no son los adecuados para cierta cantidad de lluvia, y esto hace que las calles se inunden».

Vosecky recordó que «Rawson tiene un 28 por ciento de sus calles asfaltadas. En líneas generales, como no se hizo planificación ni obras, va a ser un gran desafío sostener su transitabilidad normal. Somos parte de un equipo que está trabajando para darle solución a los vecinos».