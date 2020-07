Petroli anticipó que se analiza la reconversión de Servicoop

El presidente del bloque de concejales del oficialismo en Puerto Madryn, Dardo Petroli, dejó entrever que, una vez que finalice el contrato de concesión entre el Ejecutivo Municipal y Servicoop, a mediados de 2022, el mismo podría no ser renovado, pasando a constituirse la Cooperativa como una figura diferente, posiblemente con una mayor participación del Estado.

“Venimos recibiendo la información como un rompecabezas difícil de armar”, reconoció el edil, quien planteó que la actual postura del bloque oficialista constituye “un posicionamiento crítico, uno que tiende a recabar más información de la que, en los períodos en los que corresponde, por contrato de concesión tiene que informar Servicoop”.

Sobre esto último, recordó que la Cooperativa “nos ha informado sobre una deuda que asciende ya, entre AFIP y Cammesa, a los $1.000 millones; verbalmente nos informó que en marzo se habían dejado de pagar algunas cuestiones relativas a planes acordados, y que la situación financiera es muy complicada”.

Fin de la concesión

Por otro lado, el edil apuntó que “desde que asumió la actual conducción, no se ha pagado más la factura de Cammesa; mensualmente, la Cooperativa debía abonarle un aproximado de $70.000.000, y hoy eso ha totalizado más de $1.500 millones como deuda total hacia Cammesa, pero no sabemos qué ítem integran la misma” y agregó que “tenemos presente que también hay una deuda con AFIP y todo un proceso de reevaluación del funcionamiento de la Cooperativa por parte del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, con miras a lo que va a ser la finalización de la concesión en junio de 2022”.

Analizan varias figuras

En relación a esto último, Petroli confirmó que “estamos recabando la información más precisa posible, ya sea en forma directa por Servicoop o por alguna medida judicial, que nos permita saber con qué nos vamos a encontrar al momento de empezar a analizar, lo cual ya estamos haciendo, si se renueva o no la concesión a la Cooperativa”.

En caso de no renovarse, explicó, “hay varias figuras posibles que están en carpeta y las está analizando el Intendente, obviamente con el auxilio que nosotros podemos prestarle desde el punto de vista técnico y jurídico, que van desde un ofrecimiento público hasta la creación de un ente mixto, o bien una sociedad de economía en la que el Estado Municipal tenga una mayor participación”.

Piezas del rompecabezas

“Sin embargo”, aclaró, “para partir de una base que sea sólida en cuanto a información, necesitamos la misma, y hoy por hoy la vamos recibiendo en forma entrecortada, en forma de un rompecabezas que todavía no se termina de armar y que incide en la factura de los vecinos, atentos a que ni siquiera tenemos información en cuanto a las mediciones de los vecinos”.

Un difícil presente

Desde marzo “ no se están realizando las mediciones de agua y electricidad, y si bien el reglamento interno permite cobrar con facturas análogas o de otros meses, entendemos que los meses que se han utilizado para emitir una nueva factura no son los correctos, atentos a que no se puede facturar conforme al mes de febrero, donde había una actividad económica plena, el mes de mayo o junio; desde marzo al mes en curso tiene que haber un dato preciso de cuánto consumió cada usuario en la ciudad, para que se permitan hacer las compensaciones; por ejemplo, en los casos de comercios, que han pagado igual que en el mes de febrero cuando muchos están cerrados”.