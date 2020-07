Perata reconoció el mal estado de los edificios escolares

En pocas semanas finalizará el receso invernal y el cronograma oficial marca que los estudiantes chubutenses deberían volver a los establecimientos educativos. No obstante, esto no ocurrirá en el futuro inmediato como resultado de la pandemia de coronavirus y también como consecuencia de las medidas de fuerza que están desarrollando los docentes provinciales.

En una entrevista con AzM Radio, la ministra de Educación, Florencia Perata, precisó que se están realizando trabajos conjuntos con el Ministerio de Salud de la Provincia. Al respecto, se definió que agosto no sería el mes ideal como para retornar a las aulas por las bajas temperaturas y en Chubut se podrían retomar las clases recién en septiembre y con una reducción en la cantidad de alumnos.

Además, esta semana se realizará una reunión con las distintas asociaciones sindicales para dialogar sobre la posibilidad de regresar a las aulas. Para la misma se atendieron algunos reclamos esgrimidos durante los últimos días y se amplió la cantidad de convocados para la cumbre que se celebraría de manera presencial.

Protocolos para volver

Puntualmente, se definirán espacios de 1,5 metros entre cada uno de los bancos y se restringirán los espacios en los que puede haber agrupación de personas, como pueden ser los recreos y los actos escolares.

Sobre la virtualidad que se empleó durante la pandemia, la ministra de Educación se mostró “contenta” y dijo que “permitió en sus múltiples formatos sostener la continuidad pedagógica. En ese sentido, permitió que el vínculo con la familia no se vea totalmente interrumpido. En cuanto a la potencialidad del recurso, verdaderamente siempre promocioné esto porque son herramientas de esta nueva era y que la escuela no puede permanecer aislada”.

Infraestructura escolar

Sobre los diálogos con las asociaciones sindicales ante la posibilidad de regresar a las aulas, Perata apuntó que hay dos cuestiones que preocupan: “el poder acordar cómo se vuelve y también la cuestión de infraestructura escolar”.

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Infraestructura. Las escuelas necesitan ser reparadas, es una realidad innegable. No estamos inmovilizados, sino todo lo contrario porque estamos gestionando en Provincia y en Nación. Es una preocupación del Gobierno”, precisó la ministra.

Conflicto docente

Sobre las expectativas de que regresen las clases y la postura de las asociaciones sindicales de los docentes por los incumplimientos del Poder Ejecutivo, la funcionaria enfatizó que “yo soy ministra de Educación y me corresponde garantizar las condiciones para el regreso”.

“Las posiciones individuales o sectoriales, yo futurología no puedo hacer. Yo tengo la responsabilidad de decir que las escuelas tienen que estar en condiciones, que tienen que tener insumos y que tiene que haber un protocolo que cuide a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que asistan a las escuelas y a los docentes también”, manifestó.