Pedirán 20 años de cárcel para Hugo Caballero

Para el próximo día 22 está previsto que se realice en Rawson la audiencia preliminar al juicio oral y público en el que se encuentra involucrado Hugo Caballero sospechado de haber provocado un incendio de manera intencional en el departamento donde se hallaba su pareja provocando la muerte de una vecina del lugar además de importantes daños. La acusación prevé formularle cargos que tienen una pena de 20 años de prisión.

Por parte de la Fiscalía representada por el fiscal general Osvaldo Heiber, se espera la presentación de unos 70 testigos, además de pruebas periciales, entre ellas las realizadas por expertos de la Policía Federal dando cuenta del inicio del fuego y su propagación por el departamento del edificio Almirante Brown de Rawson.

Se trata del hecho ocurrido el día 21 de noviembre del año pasado en el que falleciera semanas después del siniestro, Valeria Infulecki. Se sospecha que Caballero intento afectar con las llamas a su pareja Silvia Beatriz Villarroel a la que había golpeado ferozmente el día anterior al incendio.

Las llamas y el humo afectaron varios departamentos del complejo localizado en la intersección de las avenidas San Martín y 25 de Mayo, en pleno centro comercial de Rawson. Numerosos vecinos debieron ser evacuados por la Policía y Bomberos y Valeria Infulecki, ajena a las diferencias entre la pareja, estuvo varias semanas hospitalizada en grave estado debido a la inhalación de monóxido de carbono, hasta que finalmente falleció.

La imputación en contra de Caballero es de homicidio agravado por haber sido perpetrado contra una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja (art. 80 inc. 1° C.P.), con alevosía (art. 80 inc. 2°), por un medio idóneo para crear un peligro común (art. 80 inc. 5°), mediando violencia de género (art. 80 inc. 11° C.P.), en grado de tentativa (art. 42 C.P.), en concurso ideal-

Además, se le enrostra el cargo de iincendio intencional con peligro común para los bienes, agravado por ocasionar peligro de muerte para varias personas, y por ocasionar la muerte de la Sra. Valeria Edith Infulecki como causa inmediata de dicho incendio (art. 186 incs. 1°, 4° y 5°), revistiendo Hugo Caballero la calidad de autor de dichos ilícitos (arts. 54 y 45, todos del Código Penal. La pena solicitada en la acusación es la de 20 años de prisión para Hugo Caballero.