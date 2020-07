Massoni declaró ante el fiscal, pero no hizo ninguna denuncia concreta

El fiscal Marcos Nápoli tomó declaración al ministro de Seguridad, Federico Massoni, en el despacho de éste en Casa de Gobierno, acerca de sus declaraciones respecto de la existencia de un transa por barrio en Trelew y la cobertura política a las organizaciones delictivas. “No sólo que las ratificó, sino que las amplió, aunque no dio nombres exactos, sino que habló de áreas y organismos”, dijo el Fiscal tras el procedimiento judicial y aclaró que la causa podría derivarse a la Justicia Federal por tratarse de estupefacientes.

“Se le explicó al Ministro sobre el marco legal en el que se desarrollaría la entrevista, esto para darle sentido desde el punto de vista normativo”, explicó Nápoli al señalar que “el Código Procesal de la provincia establece en el artículo 262 que los funcionarios públicos, cada vez que llegue a su conocimiento la comisión de un hecho delictual tienen la obligación de denunciarlo. Esto a diferencia de cualquier ciudadano que, en el artículo anterior, el 261, dice que podrán hacer la denuncia”, remarcó.

El ministro Massoni es abogado y “ha ejercido el derecho penal y estaba al tanto de la implicancia que tenían manifestaciones de esta naturaleza”, señaló el fiscal.

“La sensación que tengo después de haberme entrevistado con él es que no desconocía que esto tenía un impacto de carácter normativo, dentro de sus facultades y responsabilidades”, consideró.

De acuerdo a lo manifestado por Nápoli, el Ministro “amplió sus dichos, tiene información sobre algunas cuestiones particulares de más de una jurisdicción, no de un solo lugar, maneja un amplio conocimiento de lo que es el narcomenudeo y la comercialización de estupefacientes, que todos sabemos que es un flagelo que azota a las grandes barriadas de nuestras comunidades y cruza a todos los estamentos sociales”, ponderó Nápoli.

“Lo que dijo el ministro, y lo dejó asentado en su declaración, es que le llamó mucho la atención la repercusión que ha tenido esto, cuando éstas circunstancias atraviesan a toda la sociedad; los poderes públicos, las empresas privadas y en todos los ámbitos donde nos desempeñamos y ejercemos algún tipo de rol”, destacó.

Según lo expresado por el funcionario judicial; Massoni “dio algunos nombres respecto de causas ya conocidas, algunas de las cuales han tenido resultados condenatorio y otros que se reservan porque es necesario investigar”, apuntó.

“Denuncia concreta, en términos de haber sindicado a alguna persona, no tengo, hoy contamos con información general de donde habría que apuntar la tesis investigativa. Desde luego hay que trazar la competencia a la que corresponde, porque la ley nacional que regula esta problemática indica que corresponde al Juzgado Federal”, recalcó Nápoli.