Mal trago para el Club Germinal

De manera intencional, el lunes en la madrugada, el colectivo del Club Germinal de Rawson fue prendido fuego. Fue la destrucción total del micro del “Verde”, que estaba estacionado en el Predio germinalista. En las imágenes de cámaras que Investigación de la Policía del Chubut ha evaluado, se comprueba la salida de tres personas que podrían haber tenido protagonismo en el hecho vandálico.

Un hecho doloroso

El Club Germinal de Rawson, fue, lamentablemente por un hecho vandálico, noticia durante la madrugada / mañana del día lunes: el colectivo de la institución capitalina, unidad de 50 asientos, con todas las comodidades, sufrió un incendio de manera intencional.

El micro, se encontraba estacionado en el Predio de la institución, hecho que fue advertido por el cuidador y encargado de mantenimiento del “Verde” quien rápidamente dio aviso al Presidente saliente, Jorge Durán: “a la madrugada me llamó Mario, el cuidador y encargado de mantenimiento del club. Para avisarme que nos habían prendido fuego de manera intencional el colectivo. Cuando llegue era una llama total. Ardía desde la cabina del conductor, donde aparentemente habían arrojado el producto para encender el micro y ya había agarrado asientos. Era un colectivo muy confortable”, contó el mandamás en dialogo con Azul Media 2020.

Durán, sumó a la vez detalles al decir que “el colectivo estaba destinado a no salir de la provincia, hemos viajado a Puerto Madryn, Esquel, Trelew, a las canchas cercanas”, destacando que “sobre el final no lo veníamos usando porque el mantenimiento era costoso”, pero que su ahora nuevo presidente, Pedro Bravo González “se encargó de ponerlo en marcha, llevó un mecánico, estábamos viendo de arreglar vidrios que tenía rotos, tratando de ponerlo a rodar para volver a utilizarlo” .

Vale destacar que Bravo González, aun no pudo asumir formalmente en su cargo ya que la Asamblea que debían realizar para proclamarlo en sus funciones, no pudo realizarse ante el ASPO por la pandemia COVID-19. Sin embargo, trabajan codo a codo junto con Durán, a quien sucederá. “También estábamos analizando, con mi Comisión o ponerlo en práctica con la Comisión de Pedro, adquirir una unidad más chica, más práctica. Pero eso estaba por verse, la idea era volverlo a tener andando”, agregó el presidente saliente.

En cuanto a las hipótesis y lo comprobado, Investigación de Policía ya ha visualizado a través de las imágenes de cámaras, la salida de tres personas del predio, que coincidirían con el momento de suscitado el hecho vandálico. Consultado al respecto, Durán contó que “hay cámaras, en el ingreso al club, de los comercios grandes que hay enfrente, las de los semáforos, investigación que se está analizando”.

A la vez, el presidente germinalista enfatizó que “la idea es que quienes cometieron este hecho vandálico, paguen como deba ser. El colectivo no lo vamos a recuperar, pero sí que los responsables den cuenta del hecho y saber, porqué tanta maldad. Cuando suceden estas cosas a las instituciones, da mucha pena porque son instituciones que hacen contención social importante. Nos duele muchísimo. La idea es que este tipo de personajes, no esté merodeando en la ciudad”.

Buscando realizar la Asamblea para la asunción de Bravo González

Jorge Durán, contó a Azul Media que “estamos en una transición con el nuevo Presidente, Pedro Bravo González. Teníamos asamblea para el 3 de abril pero por el tema de la pandemia no pudimos hacerla. Hable con el Intendente para que atrás suyo, desde el Ministro Fabián Puratich, tengamos una autorización para hacer la Asamblea, así Pedro puede asumir y puede trabajar desde cero con su gestión”.

Durán fue optimista sobre la posibilidad de realizar la reunión para permitir la asunción de Bravo González, al decir que “tenemos el protocolo armado para la Asamblea, tenemos protocolo institucional. Creo que podemos recibir la autorización porque tenemos espacios, como el Gimnasio que es grande, también se podría hacer en la cancha de fútbol en ´El Fortín´. La idea es hacerla para permitir que Pedro comience a trabajar con su gente lo antes posible”.