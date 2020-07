AFA: Reunión virtual sobre el regreso de los entrenamientos

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de Desarrollo y con la participación del Departamento Médico de Selecciones Nacionales y A.P.E.F.F.A. (Asociación de Profesores de Educación Física de Futbol Argentino) llevó a cabo una charla online en la que se trató la vuelta a la actividad física en el fútbol post Covid-19.

El encuentro virtual, que se pudo seguir a través del Canal Youtube de desarrollo AFA, tuvo como protagonistas a entrenadores físicos de la Selección Mayor, Femenina, Futbol Playa, referentes de clubes de Liga Profesional entre otros profesionales, acompañados por el área Médica, con Donato Villani.

Recomiendan ocho semanas de entrenos previo al regreso

El pasado miércoles, se desarrolló y disfrutó a través del Canal Youtube de Desarrollo AFA; de la charla mantenida entre el Departamento Médico de Selecciones Nacionales y A.P.E.F.F.A., la Asociación de Profesores de Educación Física del Futbol Argentino.

Del encuentro, participaron representantes de las diversas disciplinas del futbol afista, desde Selección Mayor, Femenina, Fútbol Playa, Futsal, más entrenadores de clubes de Liga Profesional, entre otros importantes disertantes.

Luego de compartir los conceptos, los protagonistas pudieron responder a las preguntas realizadas por los espectadores de la transmisión en vivo.

La charla comenzó con la palabra del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien manifestó: «A pesar de todo lo que estamos viviendo, de lo que está padeciendo el pueblo argentino y el mundo, para nosotros es un honor que en nuestra gestión se desarrolle, por primera vez en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino, una charla en conjunto con los miembros de la A.P.E.F.F.A, junto al Profe Elvio Paolorosso, quien supo acompañar a la Selección Argentina durante la conducción del Tata Martino”.

Sumando “felicito al Doctor Donato Villani y a todos los profes que están trabajando con mucha responsabilidad”, finalizando que “deseamos que la vuelta a los entrenamientos sea de la mejor manera, tratando de cuidar a cada uno de los integrantes de los planteles. Debemos trabajar para la vuelta al fútbol y también en lo educacional, porque de nada sirve tener el mejor protocolo si en nuestras casas no somos tan profesionales como en la vida deportiva”.

Elvio Paolorosso tomó la palabra en representación de APEFFA y agradeció que por primera vez los PF tengan un lugar en AFA y que el Presidente haya abierto las puertas para que podamos hacer nuestro aporte para colaborar con el desarrollo del fútbol argentino.

Donato Villani presentó el protocolo elaborado por la Asociación del Fútbol Argentino en base a tres pilares: las interrelaciones humanas e higiene, la de infraestructura y transporte y lo médico y el testeo, los cuales fueron detallados en la charla.

Entre los expositores estuvieron, sucesivamente, Prof. Alejandro Kohan (Liga Profesional de Futbol – Club Defensa y Justicia) que se refirió a las consecuencias físicas del desentrenamiento prolongado y, específicamente, los 120 que significó esta pandemia y cuarentena.

El Prof. Mauro Ceruti (Liga Profesional de Futbol – Club Newell´s Old Boys), integrante de APEFFA, realizó una exposición sobre el tiempo de parate que tuvo el fútbol en las ligas de Europa y Sudamericana y la cantidad de lesiones pre y post pandemia, que se duplicó entre un momento y otro, algo que se quiere prevenir y evitar en el fútbol de AFA. Por ello, destacó, es importante elaborar un calendario, no solo para esta temporada sino también para la 2021, de manera de planificar el trabajo.

El Prof. Luis Cairo (Primera Nacional – Club All Boys) expuso sobre la cuarentena y los hábitos adquiridos en la misma por los jugadores por el cambio de rutina, el tiempo de sueño, el peso, etc.

El Prof. Osvaldo Conte (Futbol Femenino AFA) habló sobre el contexto del fútbol femenino, una disciplina que a partir del año pasado tiene una categoría profesional y dos nuevas categorías de ascenso, con una situación que normalmente presenta un número más elevado de lesiones a la del fútbol de varones y por eso la etapa de adaptación deberá ser mayor, de al menos seis semanas, e idealmente de entre ocho y 10 semanas de trabajo.

El Prof. Eduardo Urtasún hizo una síntesis de la charla sobre la necesidad que todos han expresado. Marcó que se necesitan ocho semanas de entrenamiento antes de volver a la competencia, que el inicio sea de no más de un partido semanal, todo lo expuesto para minimizar la cantidad de lesiones y de optimizar el rendimiento de los equipos y los profesionales.

El Prof. Luis Martín, de la Selección Nacional, cerró la charla brindando una serie de consideraciones generales, agradeciendo el aporte de todos los que expusieron.

Tras las presentaciones los expositores se brindaron a las preguntas que llegaron a la transmisión en vivo a través del canal de AFA Desarrollo, que tuvo conectados a más de 1300 preparadores físicos de todo el país.