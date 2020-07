Las muertes por coronavirus en Argentina ya son más de 2.500

El Ministerio de Salud informó esta mañana 16 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.506 la cifra de muertos desde marzo pasado, y advirtió que la pandemia por esta enfermedad «no pasó en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo» ya que «día a día se está atravesando una situación inédita» que requiere «cumplir las recomendaciones de los Estados».

Así lo señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar esta mañana el reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica nacional.

«La pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita», dijo Vizzotti sobre quienes «piensan que (la pandemia) ya pasó», y pidió cumplir «las recomendaciones de los estados» y que «la población pueda seguir entendiendo el rol de la responsabilidad individual».

Por otra parte, «para los que piensen que no hay mucho por hacer, el mensaje es que sí, hay mucho por hacer».