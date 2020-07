La mayoría de los argentinos cree que la cuarentena debe flexibilizarse

A mediados de marzo se decretó en todo el territorio nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta medida fue impulsada por el Poder Ejecutivo para intentar mejorar el sistema de salud y que no colapse ante los casos de coronavirus que requieran ser internados y asistidos médicamente.

Esta situación ya se extendió por más de 100 días y pese a que en algunas provincias se fueron habilitando algunas actividades, la perspectiva de la ciudadanía para con la cuarentena también fue variando. En este contexto, la consultora Ricardo Rouvier & Asociados realizó una encuesta para analizar la perspectiva de la población.

Según el documento, el 74,1% de los argentinos se siente seguro por la forma en la que el Gobierno dirigió la lucha contra la pandemia. Este mismo indicador en mayo fue del 78,9% y en abril de 79,6%. Esto quiere decir que la seguridad fue mermando con el correr de las semanas.

Escenario actual

Al ser consultados sobre la situación actual del aislamiento y si el mismo debe sufrir más variaciones, el 55,8% de los encuestados cree que debe flexibilizarse, en contrapartida del 37,7% que optó por la continuidad de las medidas implementadas hasta el momento. En tanto que un mínimo porcentaje de 5,1% cree que “debe levantarse definitivamente”.

Sobre la posibilidad de que el aislamiento culmine el 17 de julio del corriente año, la gran mayoría de los argentinos cree que esto no sucederá. Puntualmente, el 72,9% cree que no, mientras que el 15,3% afirma que la cuarentena terminará en menos de dos semanas. Por su parte, el 11,8% no optó por ninguna de las dos alternativas.

Economía

En cuanto a la discusión económica, el 41,1% de los argentinos cree que la economía va a mejorar cuando finalice la pandemia; el 25,5% sostiene que seguirá todo igual; el 12,1% considera que la situación va a empeorar; y el 21,3% no sabe.