Jardines privados piden volver a la actividad para evitar cierres

Un pronóstico poco alentador enfrenta en la provincia de Chubut, los jardines maternales y de infantes privados, tras el abrupto cierre dispuesto por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

La estrategia del Gobierno Nacional para evitar los contagios, que se han incrementado casi en un 40% en los últimos días, provocó el cierre de unos 250 establecimientos educativos de dicho segmento desde que fuera declarada la pandemia, y en líneas generales, la caída más pronunciada en el Producto Bruto Interno (PBI) del país desde el año 1880.

Ahora, autoridades reclaman “espacios de escucha” para dar a conocer su situación y los distintos dispositivos preventivos y protocolos sanitarios que han diseñado para poder abrir sus puertas antes de fin de año y evitar un “efecto dominó” que incrementaría la cifra nacional. Mes a mes, familias que enviaban a sus hijos e hijas a los establecimientos dan de baja las matrículas, otro indicador preocupante y que no parecería disminuir con el tiempo.

Reuniones en puerta

A nivel provincial, los jardines maternales y de infantes se encuentran agrupados, y cada uno de ellos avanza en reuniones con autoridades municipales, a fin de diagramar el dispositivo de vuelta a clases, una vez que desde Nación se apruebe el protocolo que regirá en las distintas ciudades del país, considerando la situación epidemiológica particular de cada una de ellas.

El viernes de la semana próxima, autoridades de los establecimientos educativos en cuestión mantendrán una reunión con la directora del área de Educación Privada y con la Coordinadora de Protocolos, donde solicitarán agilizar los tiempos y no depender exclusivamente de los tiempos de la educación pública, donde la vuelta a las aulas no sólo dependería del criterio epidemiológico, sino también del estado de la infraestructura escolar, “lo cual en nuestro caso no aplica”, según refirió una docente de uno de los jardines privados de Madryn.

Sin apoyo

“Estamos pidiendo y dispuestas a trabajar, las instalaciones están en condiciones, hemos trabajado los protocolos y estamos a disposición para llevar adelante las reformas que se soliciten, pero no podemos esperar hasta octubre o noviembre”, planteó otra referente del sector en la ciudad del Golfo, explicando que “somos pymes que no hemos recibido apoyo de ningún sector y que no podemos continuar esperando; por eso, lo que pedimos que con el mismo criterio con el que se han abierto las actividades pedagógicas, culturales y recreativas para infancias, podamos nosotros también abrir nuestras puertas”. También, plantearon la falta de “un espacio de escucha y acompañamiento que hoy no estamos teniendo”.

Cuatro meses de inactividad

Desde las instituciones de gestión privada que abarcan el segmento de niños y niñas de 45 días a 5 años en Chubut, plantearon que “somos el primer eslabón del sistema educativo” y advirtieron que “no podemos resistir más, llevamos 130 días sin poder trabajar de manera presencial, y si bien algunas familias sostienen con un inmenso esfuerzo, la matrícula baja mes a mes y no hemos recibido ayuda económica de ningún sector”.

“No podemos esperar al sistema público”

En esta línea, remarcaron que “estamos en condiciones de reabrir nuestras puertas bajo la implementación de protocolos autorizados” e invitaron “a las autoridades correspondientes a que revisen nuestras instituciones y comprueben que los edificios están aptos para su reapertura; no podemos esperar los tiempos y ritmos del sistema público, no podemos continuar endeudándonos y no queremos desaparecer; pedimos que nos acompañen, preservando las fuentes laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Por último, pidieron “que nos ayuden a trabajar”, porque “no podemos más, y es nuestro derecho”.