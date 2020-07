Iniciaron las clases virtuales, pero los docentes están de huelga

En la jornada de este lunes retomaron las actividades educativas en el territorio provincial a través de videoconferencias. No obstante, los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) iniciaron ayer medidas de fuerza por los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni.

Así, los docentes retornaron de sus vacaciones con una huelga y retención de servicios para el transcurso de toda la semana. Específicamente, reclaman por los atrasos en el pago de los salarios y también rechazaron los protocolos y la definición de la fecha del regreso a las aulas.

Además de la inactividad en las plataformas virtuales, también se realizará este miércoles una movilización “en cada pueblo, en cada ciudad según el protocolo que rija en cada uno. Con barbijo, respetando la distancia y cuidándonos unos a otros”.

Desde la ATECh también plantearon reparos ante el protocolo de regreso a las clases presenciales, al mismo tiempo que afirmaron que el mismo “es inviable y necesariamente debe modificarse en base a nuestra realidad provincial”.

En un mensaje directo contra Arcioni, la asociación sindical que encabeza Santiago Goodman apuntó que se “desconoce la situación real de los edificios escolares; durante la pandemia no ha depositado, ni aumentado las partidas escolares: ni de limpieza, ni comedor. No ha garantizado la continuidad pedagógica del sistema educativo dejando a docentes y estudiantes que construyan una alternativa educativa con sus propios recursos por redes sociales, por teléfono celular, con internet particular de cada uno, con la impresión de cuadernillos por parte de maestros, profesores y estudiantes. Aún mantiene impagos los escolares de 2019 y no hay garantía de los mismos ni protocolo posible para 2020”.

Por último, desde ATECh esgrimieron que el Gobierno de Chubut sigue con el “pago escalonado fuera de tiempo y forma del salario, del aguinaldo y del incentivo docente, pero el mismo gobernador Arcioni, mensualmente les garantiza a los bancos extranjeros el cobro de la espuria deuda provincial, que ya ni con las regalías puede pagarse”.