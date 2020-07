Impulsan medidas para preservar 1.600 empleos en el Parque Industrial de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, encabezó una mesa de trabajo con distintos representantes de instituciones de la ciudad, incluyendo empresarios, industriales y científicos, para proyectar la reconversión del Parque Industrial. Son 48 las empresas que actualmente están radicadas en ese sector de las que dependen 1.600 trabajadores, y en este contexto de crisis, su preservación es la prioridad. Maderna dijo que se deben impulsar medidas que promuevan la incorporación de valor agregado a la pesca, la industria metalmecánica y el sector lanero.

Generación de empleos

Además, el intendente anunció que este martes “estaremos inaugurando una planta en el Parque industrial, vinculada con el procesamiento de residuos de langostinos, en busca de poder desarrollar una política específica y concreta aprovechando la infraestructura con la que se cuenta, apuntalando a los inversores locales. La mejor manera de hacerlo es de forma consensuada con las principales instituciones técnicas y educativas, para tener una sola carpeta que nos permita avanzar”.

“Lo que estamos buscando es seguir con este esquema de reconversión del Parque industrial principalmente trabajando con el valor agregado”, explicó el mandatario municipal, al señalar que el valor agregado de la pesca, la industria metalmecánica, y el sector lanero, son los enfoques principales a los que se apunta.

Incorporar valor agregado

Al respecto de lo ocurrido, Martín Castillo, presidente del Parque Industrial de la ciudad valletana remarcó que la cumbre desarrollada en el municipio “fue muy interesante. Es importante que empecemos a pararnos desde otro lugar y empezar a ver qué se puede hacer”.

Sobre la situación actual del sector industrial trelewense, remarcó que “no es el mejor momento, sin dudas. Tenemos un Parque Industrial que está muy ligado a la economía internacional y hoy no hay economía que esté funcionando bien, no hay mercado que esté funcionando bien”.

Al hacer referencia a la cantidad de las industrias que están trabajando actualmente en dicho sector, el titular de la organización dijo que “lamentablemente tengo que hacer restas”, al mismo tiempo que confirmó que actualmente hay 48 empresas realizando sus labores correspondientes, las cuales generan unos 1.600 puestos de trabajo.

Ante la ausencia de funcionarios provinciales en la reunión de hoy, Castillo dijo que hubiese sido positivo que se hayan acercado representantes del Poder Ejecutivo chubutense y también de otros municipios. En este sentido, indicó que “el problema del Parque Industrial de Trelew no lo va a resolver Trelew solo. Esto se va a resolver con los municipios vecinos con una política de Estado”.

El titular de la entidad también dijo que estar a 1.500 kilometros de Buenos Aires presenta duras complicaciones y que también hay ciertos inconvenientes para poder “ser productivo”. No obstante, enfatizó que “hay actividades que deberían ser más competitivas”.

Por último, Castillo indicó que “con la carga impositiva que tenemos, pocas cosas son rentables, pero sin dudas hay que generar valor con los recursos naturales que tenemos. Uno de los problemas que tiene nuestra provincia es que seguimos vendiendo commodities en materia prima y generar valor sobre eso tiene que ser lo que nos contenga a todos”.

Nueve mil empleos perdidos

Por su parte, Hugo Schvemmer, titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, resaltó que “resolver la situación laboral de la ciudad y reactivar la producción es una preocupación permanente por parte de nuestro intendente. Y una de las cuestiones centrales para lograrlo es la reactivación del Parque Industrial”.

El funcionario especificó que “a la vez se busca mitigar el desguace que ha sufrido por años el Parque Industrial, que desde la década del ‘70 hasta la actualidad ha perdido cerca de nueve mil puestos de trabajo. Si queremos recuperar el trabajo básicamente necesitamos reactivar el Parque Industrial”.

Las instituciones más representativas de nuestra ciudad, como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las Cámaras Empresariales y del Parque Industrial, así como el Instituto para el Desarrollo Emprendedor (INPADE) vienen trabajando hace bastante tiempo en propuestas para reactivar el Parque Industrial.

“Por eso esta ha sido una iniciativa muy importante por parte del intendente Adrián Maderna de convocarlos para evaluar este trabajo previo y que eso pueda marcar un horizonte para empezar a gestionar con los adecuados fundamentos teóricos”, explicó Schvemmer.

“Escuchar y valorar ese trabajo es un punto de partida muy importante para poner en valor la enorme capacidad que tiene nuestro Parque Industrial, que con una gran estructura que hoy se encuentra ociosa, con servicios como agua, luz, gas disponibles, y una salida estratégica tanto hacia el Norte como hacia el Sur, así como hacia la cordillera, contando con dos puertos cercanos como Puerto Madryn y Rawson, y un aeropuerto internacional. Son condiciones más que valiosas con las que contamos para poder ir a gestionar junto con este trabajo teórico”, concluyó Schvemmer.