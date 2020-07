El SOMU y las empresas acordaron seguir negociando

Se concretó este martes la audiencia virtual de conciliación entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias de flota congeladora tangonera, en lo que representa la reapertura del diálogo de partes tras el aumento de la conflictividad de la última semana que terminó con piquetes, cortes de rutas y la pérdida de 500 toneladas de langostino.

Las partes acordaron seguir negociado y acatar la conciliación obligatoria. Si bien anoche hubo festejos de marineros, las empresas afirman que no prevén sacar a pescar los barcos langostineros congeladores hasta tanto haya un acuerdo.

En tanto, los barcos de la flota fresquera de altura retomó las actividades y la mayoría zarparon a zona de pesca, no así los congeladores.

En el acta del encuentro celebrado ayer se pautó un cuarto intermedio hasta hoy y proseguir con las negociaciones por el lapso de 15 días. “Se deja constancia que las partes han mantenido un prolongado intercambio de opiniones sobre la cuestión planteada en autos con la asistencia de los funcionarios a lo largo de esta reunión”, señala el acta.

“Las partes manifiestan que acatan la conciliación obligatoria dictada en el día de ayer, y el funcionario actuante insta a las mismas a reconstruir los canales de diálogo y mantener la mejor predisposición y apertura para la búsqueda de alternativas, en el marco del diálogo y la buena fe negocial, que permita superar el presente diferendo, por lo que se les comunica que se dispone pasar a un cuarto intermedio y asistir a nueva reunión virtual

para el día miércoles 15 de julio de 2020 a las 12.30 horas, quedando en debido conocimiento de ello”, indica otro tramo en lo que significó el retome de las negociaciones, pero vale aclarar que el conflicto no está zanjado.