El Real fue campeón, perdió Barcelona y Messi perdió la paciencia

Una fecha antes de la finalización de la Temporada de La Liga de España, Real Madrid fue campeón al ganarle al Villarreal, ayudados por la victoria que Osasuna, en condición de visitante, obtuvo ante el Barcelona de Lionel Messi.

Precisamente, “El Barsa” le disputaba el titulo de campeón al conjunto “Merengue”, pero los resultados no acompañaron al equipo del mejor del mundo. Tras la caída que los dejó fuera de posibilidades de festejar, “el 10” explotó y dijo “necesitamos cambiar mucho si queremos pelear por la Champions”.

Perdieron La Liga y Messi reconoció los errores

Real Madrid y Barcelona, se disputaban, al faltar una fecha para la finalización de la Temporada de la Liga de España, el titulo de campeón: sin embargo, este jueves fue triunfo del “merengue” ante el Villarreal y caída del “Barsa” ante Osasuna, lo cual determinó el festejo en “la Casa Blanca”.

Tras la reanudación de la competencia de una de las mejores ligas del mundo una vez superado el pico de la pandemia COVID-19 en España, el equipo que tiene al mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, no pudo desplegar sus mejores actuaciones, dejando puntos en el camino y siendo estos aprovechados por su clásico rival que, terminó por celebrar el campeonato.

Luego de la frustrante caída ante el Osasuna, “el 10” y capitán del conjunto “culé” como así también símbolo de la Selección Argentina, declaró y brindó conceptos que darán que hablar.

«Dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera, iba a ser muy difícil que ganáramos la Champions. Quedó demostrado que no alcanzó ni para La Liga. Si queremos pelear por la Champions, vamos a tener que cambiar muchísimo, porque sino el partido del Napoli lo vamos a perder también», declaró, con dureza, Messi.

Autor del gol del descuento ante el Osasuna, el futbolista rosarino agregó que “necesitamos un poco de aire, va a venir bien el parón, limpiar la cabeza y olvidar lo que pasó, que fue muy malo de enero para acá. Hay que pensar que es la Champions, son cuatro partidos que te pueden dar un título que todos deseamos. Tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica”.

Por último, se expresó para con los simpatizantes del “Barsa”, ante quienes reconoció que “la gente del club seguramente está muy caliente y muy enojada por todo lo que vivió en esta temporada y es normal, porque nosotros también lo estamos”, sumando que “venimos de la derrota de Roma, de Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada”, sentenció.