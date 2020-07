El conclave Lammens – Ginés, deberá esperar

La reunión que estaba programada esta semana entre el Ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens, y el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha sido nuevamente postergada.

El encuentro, tenía como objetivo el tratamiento del esquema de regreso a los entrenamientos del futbol argentino. La suspensión, se debe al aumento de casos de COVID-19 en las últimas horas, lo cual retrasaría y alteraría las condiciones para el reinicio de las actividades futbolísticas. En tanto, resta por saber que pasará con AFA – Ginés.

Signos de interrogación para hablar del regreso del fútbol

Se suspendió la reunión entre los ministros de Salud y Turismo y Deportes, Ginés González García y Matías Lammens; encuentro que tendría como objetivo dialogar sobre el regreso a los entrenamientos; se iba a realizar este miércoles, fue pasada al jueves y ahora, postergada sin programar nueva fecha.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, los funcionarios iban a poner sobre la mesa la situación actual y profundizar en la postura del Gobierno Nacional. Los números del miércoles, con casi 6.000 casos y 120 muertes en 24 horas, no fueron para nada alentadores y siembran dudas sobre los pasos a seguir.

Al parecer, la reunión se había pasado para mañana, pero ahora no tiene fecha. Tal como indicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la vuelta «depende de los datos de estos días». En el área sanitaria tomaron la decisión de dejar el encuentro en stand by por el aumento de casos y las proyecciones para el corto plazo.

Vale destacar que, según lo que trascendió, el próximo 4 de agosto debían empezar, en teoría, los testeos dentro de los equipos de la Liga y la Primera Nacional, con miras a volver a entrenar el próximo 10 de agosto para aquellos equipos con presencia en la Copa Libertadores y 17 de agosto para el resto.

Ahora, resta por conocer que sucederá con la reunión comprometida entre Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y el Ministro de Salud, González García.