Diego Romero, el primero en confirmar continuidad en “El Verde”

“Estoy muy contento porque quería seguir en Gimnasia que es como mi casa”, contó el pívot Diego Romero, al confirmarse su continuidad en la institución comodorense de cara a una nueva Temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

De esta forma, Romero es el primer jugador en asegurar que seguirá conformando el plantel “mens sana” , esperándose que en los próximos días, se concreten dos continuidades más. La semana pasada, ya se había renovado su contrato el DT, Martín Villagrán.

El capitán sigue una Temporada más

El pívot Diego Romero extendió su contrato con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por un año más; por lo que el capitán del plantel dirigido por Martín Villagrán sumará una nueva temporada con “El Verde”.

Precisamente, será la 14° jugada con el club por Liga Nacional, récord absoluto. “Siento un orgullo enorme de que tanto Gimnasia como Martín Villagrán sigan confiando en mí”, expresó el jugador.

Romero nació en Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, el 7 de septiembre de 1982. Inició su carrera profesional en el básquetbol en 1998 como juvenil de Gimnasia; siendo su debut en esa temporada 1998/1999, con apenas 16 años, ante Estudiantes de Olavarría en el Socios Fundadores, bajo la conducción técnica de Fernando Duró.

El jugador también disputó las temporadas 1999/2000 y 2000/01 en Comodoro, antes de emigrar al básquet universitario de los Estados Unidos.

Tras conocerse su renovación, Romero expresó: “Siento muchísima felicidad. Estoy muy contento porque quería seguir en el club, que para mí es como mi casa. Al mismo tiempo, siento un orgullo enorme de que tanto Gimnasia como Martín Villagrán sigan confiando en mí. Significa muchísimo este voto de confianza”.

Luego de su travesía por Norteamérica, regresó a Gimnasia, ganó la Liga Nacional 2005/06, celebrando así el primer título del “Verde” en la máxima categoría del básquet argentino.

Sobre su continuidad, detalló: “Lo que más quiero es seguir jugando al básquet, y que mejor lugar que hacerlo en el club donde me forme y del cual soy hincha. En Comodoro tengo a mi familia y mis amigos, eso es un plus increíble. Me siento un privilegiado. Después claramente poder seguir siendo parte del proyecto que desde hace varios años viene llevando adelante el club con Villagrán a la cabeza y con una línea clara de trabajo, en busca de poner al equipo en los primeros lugares de la liga”.

En tanto, dada la confirmación de la continuidad de Martín Villagrán como entrenador, Romero reconoció que “me pone contento tanto por Martín como por el club, porque entiendo que la renovación tiene que ver con la continuidad de un proyecto serio. Villagrán ha demostrado estar a la altura por capacidad, carácter y preparación, se ha ganado su lugar en la Liga y me parece espectacular que el club que lo formó pueda seguir contando con él”.

Hablando del armado del equipo, el capitán piensa que “van a intentar mantener una base de la última Liga. Los últimos años ha sido una constante eso de repetir jugadores para mantener una línea de trabajo y una identidad de juego. Eso hizo que las Ligas arranquen bien y que el equipo fluya mejor. Al conocerse, se hace más fácil insertar a los jugadores nuevos, para que se adapten a la idea del técnico. Los que ya estamos ayudamos también a la adaptación de la ciudad. Por eso creo que se irá por ese lado. Mientras el equipo este unido, tanto dentro como fuera de la cancha, se hará todo más sencillo”, sentenció.

La última temporada promedió 22.3 minutos, 8.8 puntos, 4.8 rebotes, y 2.6 asistencias, en 25 partidos.

En la 2020/2021, Romero cumplirá su 14° Liga Nacional defendiendo la camiseta de Gimnasia. Es el segundo jugador de la historia del club con más partidos jugados, con un total de 441 (contando solamente Liga Nacional). Es superado únicamente por Pablo Moldú, que mantiene el récord con 452 encuentros en sus 11 temporadas en el “Verde”.