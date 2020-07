Confirmaron que Andes seguirá volando a Madryn

El sector aerocomercial mundial, a causa de la pandemia, está en constante revisión y casi todas las aerolíneas o están recibiendo subsidios estatales o directamente están presentando la quiebra. El cierre de las fronteras decretó la caída financiera de todo el sector.

En este marco, en Argentina, Latam abandonó el mercado nacional, dejando sólo a cuatro empresas con rutas en el país, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, Jetsmart y Andes. Y si bien eso no implica que puedan seguir resistiendo una suspensión indeterminada en los vuelos, el gerente general de Andes, Horacio Preneste, le confirmó al diario La Nación que no solo no tienen intención de suspender su operación ni despedir personal, sino que ya está definida su estrategia de reactivación, volarán con un solo avión y solo a sus destinos originales, entre ellos, la ciudad de Puerto Madryn.

Oscuro futuro

Con este panorama, Preneste aseguró que para la vuelta a la actividad será necesaria una obligada coordinación entre las distintas aerolíneas en la oferta de destinos y tarifas, dado que “nadie podrá absorber más pérdida”, asegurando que la demanda se reconfigurará y en una primera etapa solo volverán a volar las personas que tengan motivos imperiosos: “Los viajes de negocios van a ser reemplazados por Zoom y tampoco me imagino Iguazú lleno de gente que vaya a ver las cataratas”, sostuvo el empresario.

Tal como consigna La Nación, Andes Líneas Aéreas opera en el país desde 2006; es una empresa de capitales argentinos, cuyo accionista mayoritario es Miguel Ziadi, un exdirectivo de la ya desaparecida Dinar, y está sostenida también por un grupo de seis accionistas salteños. Y en su momento de mayor actividad, llegó a tener 14 rutas nacionales, incluso una internacional a Punta del Este, 10 aviones volando y 8% del mercado de cabotaje, solo por detrás de Aerolíneas Argentinas y Latam. Sin embargo, con el ingreso al mercado de las empresas low cost a partir de 2018 y lo que Preneste señala como el inicio de una “guerra de tarifas”, sumado al aumento de los costos por la fuerte devaluación, la empresa decidió devolver los aviones que tenía bajo contrato de leasing para quedarse solo con los cinco propios y recortar las rutas ofrecidas.

Lo que vendrá

Luego de que se desestimara la idea de adelantarlos a julio, la fecha de regreso de los vuelos de cabotaje es, por el momento, el 1 de septiembre. Pero Preneste no solo no descarta que esa fecha se pueda postergar, sino que asegura que en su etapa de reactivación el mercado va a ser otro.

“Aunque pongamos nuestros cinco aviones a volar no va a haber pasajeros. Ver el tema de la economía de la compañía desde el punto de vista de la oferta es voluntarismo”, aseguró Preneste y añadió: “Van a volver solo los viajes imperiosos: aquellos por motivos familiares, de salud y poca cosa más. Los viajes de negocios, que llegaron a ser el 65% del total en un momento, van a ser reemplazados por Zoom y tampoco me imagino a Iguazú lleno de gente que vaya a ver las cataratas”, considerando que tanto las empresas como las personas físicas deben “recomponer sus propias finanzas” antes de volver a volar.

Para el ejecutivo, esta baja de demanda, sumada al aumento de los costos dolarizados de operación , tendrá un impacto sobre las tarifas aéreas, que se ubicarán en un nivel superior al que tenían antes de la pandemia. Por eso en una primera etapa, Andes planea volver a operar solo con uno de sus cinco aviones MD-83 y a hacer solo sus rutas originales: tres frecuencias semanales de Buenos Aires a Salta, Jujuy, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Iguazú y Bariloche, dos destinos que volaban hasta marzo, quedarán suspendidos. «El avión tiene 165 asientos y por las normas de seguridad vamos a ofrecer 80, 90 lugares. ¿Cuántos de esos se van a vender? ¿60? Vamos a volver a volar con lo justo», explica Preneste.

A flote

Gracias a que los aviones son propios la empresa logró reducir fuertemente sus costos fijos en comparación con otras compañías y, además, sus 258 empleados están recibiendo la mitad de sus salarios, abonados mediante el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Gobierno. “Nosotros cumplimos 14 años y vamos a seguir operando y tampoco planeamos despedir personal. Si no tuviéramos decisión por seguir, nada mejor que aprovechar este momento para irse, como hicieron otros”, aseguró Preneste en diálogo con La Nación.

Sin embargo, señaló que será clave la implementación por parte del Estado de medidas económicas para el sector, que le permitan recomponer el capital de trabajo hasta tanto la rueda empiece nuevamente a girar. “La gente tal vez empiece a comprar pasajes en agosto y eso no va a alcanzar para pagar los costos de septiembre, pero tal vez sí podríamos empezar a cubrir octubre o noviembre. Ese período vamos a necesitar ayuda a través de financiación bancaria o algún otro tipo de instrumento”, apuntó.