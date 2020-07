Chubut y OSDE irán a la Corte Suprema

El Gobierno de Chubut está analizando distintas variables para intentar incrementar los ingresos a las arcas provinciales, teniendo en cuenta que el déficit es cada vez más grande y se suman complicaciones para hacer frente a la cancelación de los haberes de los trabajadores de la Administración Pública.

En este contexto, la Dirección General de Rentas intimó a OSDE para que pague 525 millones de pesos por Ingresos Brutos. No obstante, la obra social rechazó la pretensión del Poder Ejecutivo e inició la causa judicial correspondiente.

Por su parte, la entidad privada afirmó que no cuenta con la capacidad contributiva para ese impuesto por la actividad que desarrolla. Además, solicitó que se dicte una medida cautelar de no innovar, que la Dirección General de Rentas se abstenga de ejecutar el tributo que reclama y sus accesorios y también de promover embargos hasta que recaiga la sentencia definitiva.

Además, según afirmó el economista chubutense Facundo Ball, la Dirección General de Rentas de Chubut modificó la base imponible de Ingresos Brutos de OSDE y recategorizó esos ingresos como una actividad comercial de seguros, en lugar de un servicio a la salud humana, incrementando así la alícuota de 3,5% al 8%.

“A criterio de la demandante, la pretensión de Chubut violenta el principio constitucional de legalidad tributaria, al desconocer el alcance de la exención prevista para estas entidades. OSDE afirma que los fondos que administra pertenecen al Sistema Nacional de Servicios de Salud”, apuntó el economista.

Cabe aclarar que como la causa se trata de un conflicto en el que una de las partes es una provincia y cuenta con contenido federal, el ordenamiento jurídico vigente prevé que el debate continúe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.