Chubut en crisis: Diputados advierten sobre los desaciertos de Arcioni

La suspensión de la sesión ordinaria en la Legislatura de Chubut, está directamente asociada a la crisis institucional que atraviesa la provincia. La falta de previsibilidad sobre el pago de los sueldos mantiene a los trabajadores legislativos con medidas de fuerza. Los diputados de las fuerzas opositoras plantearon su preocupación por la profundización de la crisis y los focos de conflicto que no dejan de aparecer.

Por estas horas todas las miradas están puestas sobre el Gabinete provincial, tras las idas y vueltas de este miércoles, con la renuncia de Andrés Meiszner y Torres Otarola en un confuso escenario que desnuda cierta impericia en la conducción.

Al ser consultado por la crisis en el Gabinete de Chubut, el diputado Carlos Eliceche afirmó que la situación “es producto de la imprevisibilidad que tiene el Gobierno”, dijo y agregó que el conflicto en la provincia, “no se arregla con los 5.000 millones que le dio el Gobierno Nacional y no se arregla tampoco con la refinanciación de la deuda”.

A su turno, el diputado Sebastián López, consideró que en la provincia “no funciona absolutamente nada y la gente tiende a acostumbrarse, pero esto no pasa en ninguna provincia del país”.

En tanto el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni expresó que los problemas en el Gabinete provincial se deben a que “evidentemente hay una crisis”.

La diputada Adriana Casanovas, presidenta del bloque Frente de Todos, advirtió que la crisis institucional que atraviesa la provincia es grave y “amerita una buena conversación dentro del Gabinete”.

Suena el teléfono

El vicegobernador Ricardo Sastre, se limitó a expresar que en el contexto actual y ante la incertidumbre de los trabajadores respecto del pago de los sueldos, resulta difícil llevar adelante la tarea legislativa.

Sastre insistió en mantener abiertos los canales de diálogo para encontrar soluciones a los problemas por los que atraviesa la provincia, y reconoció que mantiene contacto directo con Nación, desde donde han expresado una profunda preocupación por la crisis institucional y política de Chubut.

En espera

Arcioni viajó a Buenos Aires este miércoles en horas de la tarde para reunirse con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Ahora resta saber los resultados de la urgente reunión con autoridades nacionales y la resolución sobre los cambios en el Gabinete Provincial.