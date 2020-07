Chubut: Desde el PJ piden que la reactivación arranque con la regularización de los sueldos

Desde hace ya largos meses que los trabajadores de la Administración Pública de Chubut están percibiendo sus haberes de manera escalonada y con demoras considerables. Teniendo en cuenta la cantidad de empleados estatales que tiene la Provincia, resulta que un buen porcentaje de los ciudadanos disminuyó su capacidad de consumo, lo cual repercute en distintas áreas.

Al respecto, la diputada provincial Tatiana Goic, representante del Frente de Todos, pidió que la reactivación económica en Chubut comience con el pago en tiempo y forma de los sueldos de los trabajadores públicos. Para esto, presentó un proyecto en el cual prevé que lo que se “ahorre” en el caso de poder postergar los vencimientos de deuda sea destinado para cancelar haberes.

“Es conocido el padecimiento de los trabajadores y los problemas que trajo esto a la provincia. Proponemos empezar a reactivar la provincia de ese lugar. Los trabajadores necesitan cubrir sus necesidades básicas. Hace dos años que están padeciendo esto. Los trabajadores no se van a dejar esa plata sino que la van a poner a circular en el mercado interno”, dijo la legisladora en una entrevista con Radio Chubut.

La diputada del Frente de Todos también precisó que “8.000 millones de pesos por año es el monto del que la provincia podría disponer. Creo que debate es ese. El primer lugar que tenemos que reparar es el bolsillo de los trabajadores”.

“Me parece que no es justo meterle la mano al bolsillo de los trabajadores ni bien las cosas estuvieron mal. Todos ostros dependemos del Estado porque a excepción de la gente que envía sus hijos al privado, todos los demás usamos los servicios del Estado”, apuntó Goic.

Por último, la representante de la bancada del Frente de Todos también indicó que “no es una medida populista sino de reactivar la provincia y poner a circular ese dinero en el mercado interno. La gente trabajó por esa plata, no le estaríamos dando ningún beneficio sino que es lo que les corresponde”.