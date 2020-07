Antonena reconoció que aún no tienen decidido cómo se pagarán los aguinaldos

El ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, anunció la semana pasada la cancelación de todos los salarios de la Administración Pública correspondientes al mes de mayo. No obstante, aún no se conoce cómo ni cuándo se avanzará con el cronograma para cancelar junio, ni tampoco las herramientas que se emplearán para pagar el medio aguinaldo.

Esto fue reconocido por el propio funcionario, quien indicó que “estamos trabajando en poder encontrar una fórmula para lograr pagar el aguinaldo. Claramente está marcado dentro de las urgencias del Gobierno. Hemos cumplimentado el pago del rango 4”.

Además, remarcó que el anuncio de esta cancelación estará en manos del propio Mariano Arcioni: “El Gobernador va a comunicar el momento en que se haga el pago. Se definió que va a ser en seis partes. Estamos realizando los acuerdos porque esto no lo podemos hacer solos”.

Reestructuración de la deuda

Otro de los puntos a los que se refirió Antonena, en una entrevista con Radio Chubut, fue al proyecto para reperfilar los vencimientos de la deuda pública, enfatizando que “la reestructuración de la deuda está atada a la cuestión política. Estamos aguardando la aprobación de la ley. El Gobernador necesita el acompañamiento porque de otra manera no se podría avanzar en la renegociación”.

“Es la primera vez que se reestructura una deuda y es normal que haya dudas. Desde el Ejecutivo estamos trabajando en contestar dudas. Yo tengo excelente comunicación con todos los diputados y estoy a disposición siempre y veo excelente disposición”, manifestó el ministro de Economía y Crédito Público.

Diálogo con los diputados

Por último, y en el mismo sentido, el titular de la cartera monetaria sostuvo que “los tiempos de aprendizaje y comprensión de los seres humanos son diferentes. Tal vez algunos diputados tienen dudas y eso es comprensible. Tenemos que ser respetuosos. Yo creo que tenemos que trabajar más cerca, poner a disposición los informes”.

“Estamos preparando uno que es contundente con más de 50 o 60 hojas para que los diputados entiendan de qué se trata la reestructuración de la deuda. El pueblo necesita saber por dónde está pasando toda la situación. Los resultados se verán después que pase el tiempo”, concluyó Antonena.