Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus

El periodista y conductor televisivo y radial Andy Kusnetzoff se sumó a la lista de famosos que contrajeron coronavirus Covid-19. De momento se encuentra internado en el Sanatorio de La Trinidad, según confirmó él mismo en su programa de radio.

Kusnetzoff, quien está al frente de los programas «Podemos Hablar» en Telefe, y «Perros de la calle» en la emisora Metro, les comunicó a través de una llamada telefónica a sus compañeros y oyentes que el sábado por la noche comenzó a tener síntomas. Como el domingo no mejoró, el lunes se dirigió a un centro médico donde se activó el protocolo.

“Estoy bien, pero el sábado llegué medio baqueteado, estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo para Covid-19”, explicó.

El conductor aclaró que se siente bien y que cuando se recupere donará plasma para los pacientes que hayan contraído el virus. A su vez, utilizó su cuenta de Instagram para dar detalles sobre este momento: “Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y asilado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”, escribió en sus historias.

De la última edición del programa que conduce por Telefe, que salió al aire el sábado 11 pero se grabó el miércoles 8, participaron Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina.

En diálogo con Teleshow, Christophe aclaró que está “bárbaro”, y sin ningún síntoma. “Mi grabación con Andy fue un día miércoles, y a él le encontraron la enfermedad el sábado, por lo tanto habían pasado más de 48 horas. Yo tengo una vida de cuarentena normal, con los cuidados que corresponden”, indicó el jurado francés, indicando que usa el tapaboca en todo momento y que no necesita hacerse el hisopado.

No es el primer caso que ocurre en Telefe. Semanas atrás quien había anunciado que tenía coronavirus fue la conductora Lizy Tagliani.