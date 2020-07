Agentes de la PSA recuperados de Covid-19 donarán plasma

Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), acompañados por funcionarios nacionales y provinciales, concurrieron al Hospital de El Cruce “Presidente Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela, donde ingresaron al protocolo de donación de plasma para el tratamiento de pacientes que cursan la enfermedad. Estos efectivos se sumaron a otra tanda que donó plasma en el mismo centro de salud nacional hace un mes, totalizando ya 13 los agentes de esa fuerza que lo hicieron.

“Estamos orgullosos de los hombres y las mujeres de la PSA, trabajadores esenciales del Estado que desde un principio estuvieron en el frente, literalmente con el cuerpo, recibiendo el virus que venía de otros países. Entendieron que como fueron los primeros agentes públicos en enfrentar físicamente al virus en los aeropuertos internacionales, también debían ser los primeros en ofrecer su vocación de servicio para el cuidado de quienes más lo están necesitando”, señaló el director nacional de la PSA, José Glinski.

El director explicó que «hace un mes tuvimos la iniciativa de parte de un oficial que se acercó a la dirección y propuso que aquellos efectivos que habían transitado la enfermedad y se habían recuperado podían ser donantes. En ese momento, aún la donación era una iniciativa incipiente”, contó. Y agregó: “Institucionalmente nos pareció correcto promover que los hombres y mujeres de la fuerza pudieran acercarse a los hospitales públicos del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires que fue pionera en materia de donación de plasma para tratamientos de pacientes que transitan el virus”.

Por su parte, la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Echenique, afirmó: “Estos oficiales siguen dando el ejemplo de cuidar a la gente. El plasma es un producto que

viene del humano y va hacia el humano, no hay otra forma de fabricarlo nada más que con un poco de sensibilidad social y generosidad. Este es un ensayo clínico que está en consonancia con lo que está realizando la Nación, y que está dando buenos auspicios. Si no existieran estas donaciones no podrían hacerlo. Necesitamos que los medios expongan la necesidad de donar plasma porque es para todos, todas y todes los habitantes, de acá de la provincia de Buenos Aires, y de toda la República Argentina, y está hecho para que todo el mundo tenga acceso y poder sacar la conclusión si esto es un ensayo o un tratamiento”.

Entre marzo y junio, unos 55 agentes de la PSA se enfermaron de coronavirus, en su mayoría en las ciudades de Buenos Aires, Bariloche, en la provincia patagónica de Río Negro, y en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Acompañaron también a los policías el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson y el director nacional de Establecimientos Asistenciales, Carlos Devani.