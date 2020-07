Acuerdan integrar a Rawson a programas de fomento turístico

El intendente de Rawson, Damián Biss, se reunió este lunes con el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Néstor García, donde acordaron “integrar” a la ciudad capital a los programas de fomento turístico provincial para “el desarrollo sostenible” de la región. En la ocasión, el funcionario provincial celebró la creación del Ente Mixto Rawson Turístico: “Es el salto de calidad que tiene que empezar a instrumentar cada localidad para insertarse” en la actividad.

La reunión con Biss “fue excelente; acordamos trabajar de manera conjunta” para proponer “ideas criteriosas que contribuyan al progreso del turismo”, expuso García. El ministro argumentó que en el encuentro “planteamos la importancia que tiene Rawson en el contexto turístico regional, por ser una ciudad costera y estar estratégicamente en el medio de la biodiversidad marina más grande la Argentina”.

“La ciudad no puede estar de espalda al mar”, manifestó el funcionario, al referenciar cada uno de los atractivos naturales de la zona que no son explotados con debida prestancia. Ejemplificó que la Tonina Overa y las playas de pesca deportiva “son futuros plafones de desarrollo”. También “estamos trabajando en el proyecto de desarrollo de Ninfa-León y Rawson no puede estar ajeno; el intendente nos pidió integrarse, justamente en una metodología propia de este Ministerio: la labor conjunta”.

Señaló que “estamos encantados que el municipio de Rawson se integre a los programas que tiene el ministerio, y nosotros sumarnos a trabajar en conjunto con ellos. La ciudad tiene futuro turístico, pero la única forma de alcanzarlo es con la participación activa”.

García se remitió a estudios de comportamiento social que evalúan hacia dónde se dirigirán las personas, una vez flexibilizada la actividad en un proceso atravesado por la pandemia. “Las encuestas indican que la gente elegirá espacios abiertos, de naturaleza, no serán muy exitosos los lugares cerrados”. Por ello, “creemos que en esto somos privilegiados, como provincia”.

En este sentido, “estamos trabajando en protocolos serios, que se cumplan, porque no sólo se debe decidir sobre el paisaje que me van a mostrar, sino también las medidas de seguridad que pueden ofrecer a mi familia”.

Y en esto, “tenemos al equipo técnico del ministerio que ya trabajó distintos protocolos” adecuado a cada escenario. “Esto es una situación de emergencia que tocó al mundo, hay una bisagra en la historia de la humanidad, y del turismo, que prevé atractivos naturales, como también medidas de seguridad”.