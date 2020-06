Tiene un familiar con coronavirus y violó el aislamiento para ir a trabajar

Desde el área de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew procedieron, el viernes al mediodía, a la clausura de una distribuidora de mercaderías por no contar con habilitación correspondiente para el reparto de medicamentos. Al llegar al lugar se encontraron trabajando a una persona que debía mantener aislamiento obligatorio por tratarse de un contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19.

“Acudimos al lugar ante una denuncia que se realizó del Sindicato de Camioneros con respecto a una distribución ilegal de mercadería, en este caso de medicamentos. No está habilitada para realizarla, teniendo en cuenta que necesita una habilitación de Salud y como Droguería. Pero cuando llegamos al lugar nos encontramos con una persona trabajando, que rompió el aislamiento, dado que se trata de un contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19”, explicó Héctor López, titular de la Coordinación de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew.

“Era una persona que debería estar cumpliendo el aislamiento pero estaba trabajando, lo que podía generar cualquier tipo de contagios”, explicó el funcionario.

Con respecto al procedimiento, Héctor López detalló: “De este modo, ante esta situación se procedió a la clausura por la falta de habilitación para realizar la actividad y se pone a disposición del Tribunal de Faltas, mientras que además se realizó la denuncia correspondiente por incumplimiento del artículo N°205”.

Por último, con claros signos de molestia ante la situación, que pone en riesgo la salud pública, el funcionario expresó: “La verdad que no se entiende. Teniendo un familiar con caso positivo de COVID-19 es un caso de inconciencia que pone en riesgo la salud de todos”.