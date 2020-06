Tiempo de descuento

Alberto Fernández, Larreta y Kicillof postergaron una definición sobre endurecer la cuarentena. Este lunes tras la reunión en la Quinta de Olivos, no hubo anuncios ni tampoco fotos. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad coinciden en la preocupación por el aumento de casos, aunque no se volvería a fase 1. El fin de semana habría otro encuentro. Crece la incertidumbre entre los sectores que aún no pueden volver a la actividad. “No sabemos cuánto más vamos a poder resistir”, repiten los prestadores de servicios.