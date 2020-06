Se planifica volver a la actividad en recintos privados

Los referentes de Patín Artístico se reunieron con Comodoro Deportes, donde tuvieron avances en materia de protocolo y una fecha tentativa de reinicio, siempre hablando de escuelas que funcionen en recintos privados.

Mientras tanto se trabaja en un protocolo unificado para toda la disciplina.

Julio, el mes de regreso del patín

El pasado miércoles en el Gimnasio Municipal Nº1 se reunieron referentes del patín artístico local con el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en un primer conclave muy positivo para la actividad, ya que se puso una tentativa fecha de reinicio para las escuelas que operen en espacios privados.

En este sentido, se trabaja en un protocolo privado y uno municipal, aunque a futuro se busca unificar esto para toda la disciplina. En la reunión con el titular de Comodoro Deportes, estuvieron Antonella Tiglio, referente de patín artístico municipal y directora de la escuela Olas del Sur, y Celeste Garay, referente de la escuela de patín de la CAI.

«Tuvimos una reunión muy productiva. Tenemos que presentar los protocolos de trabajo en las futuras clases. Ya se nos adelantó una posible fecha de inicio de las actividades, que sería el 22 de junio, y otra posible segunda fecha el 16 de julio, así que nos deja felices y emocionadas para transmitir a nuestras alumnas que próximamente podremos retornar con las clases», comento Antonella Tiglio, aunque aclaró que esta primera etapa se refiere a las instituciones que brindan clases en recintos privados.

«En el caso de Cele, ella podrá arrancar el 22 de junio. Desde nuestro lado, como escuela municipal no vamos a poder arrancar porque estamos a la espera primero que todas las actividades municipales tengan un aval para poder empezar, y segundo porque nuestra particularidad es que damos clases en escuelas provinciales”, explicó Tiglio.

«En cuanto al protocolo, hay cuestiones que son similares. Nos centramos en el kit de cada patinadora, el tapaboca que en nuestro caso para los atletas es optativo durante la práctica de la disciplina, es obligatorio para los docentes. El acceso únicamente de los nenes, que no haya ningún padre ni concentración de gente. La edad, de 8 años en adelante. Luego la disposición de la cantidad de chicos dependiendo de los metros cuadrados, y el hecho de ir ya cambiados», agregó la instructora de Olas del Sur.

Por su parte, Celeste Garay, referente del patín artístico de la CAI expresó y cerró: «Como todos, deportivamente nos afectó mucho. Como profes tratamos de brindar las herramientas a los alumnos para que puedan seguir trabajando. Lógicamente el rendimiento no será el mismo cuando regresemos a la pista, pero seguiremos trabajando para retomar el nivel que habíamos alcanzado luego de un trabajo de pretemporada que hicimos allá por enero y febrero. La posibilidad de poder retornar es sumamente positivo».