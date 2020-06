Sastre: “Madryn continúa con las mismas medidas”

Acorde a lo establecido en el plan de contingencia municipal, el intendente Gustavo Sastre confirmó que la ciudad de Puerto Madryn continúa con las mismas medidas de prevención sanitarias. De este modo, el horario comercial seguirá siendo de 10 a 19.30 de lunes a viernes y de 8 a 13 los sábados, al igual que las actividades recreativas y deportivas en el predio que se encuentra entre Zanja de Guardia y Cerro Avanzado de 8 a 17 horas y el paseo vehicular costero de los domingos que va de 10 a 17 horas. Asimismo, aclaró que se intensificarán los controles para que se cumpla con toda la normativa vigente sobre el distanciamiento social.

En ese marco, el Jefe Comunal indicó: “Como medida de precaución mientras se efectúa la investigación epidemiológica del último caso confirmado de COVID-19, en nuestra ciudad el aislamiento social y preventivo continuará desarrollándose de la misma manera que hasta ahora. No se suspende ningún tipo de actividad, ni recreativa, ni deportiva. Y hasta tanto no se concluya con el análisis del caso no se flexibilizarán nuevas actividades”.

Y agregó que es posible mantener vigentes las medidas que se venían implementando “luego de estudiar el impacto de las mismas tanto con el área de epidemiología del Hospital Dr. Andrés Ísola como con las autoridades del Gobierno Provincial. Hemos logrado seguir manteniendo esta posibilidad, pero por favor les pido absoluta responsabilidad en el cumplimiento de las normas para no tener que retroceder. Usen tapaboca, respeten el distanciamiento social y siempre recuerden lavarse las manos”.

En todos los casos las salidas seguirán regidas por la terminación del DNI, par lunes, miércoles y viernes, impar martes, jueves y sábados, mientras que los domingos podrán hacerlo ambas terminaciones. Y quedan terminantemente prohibidos los espacios públicos como plazas, parques y costanera.