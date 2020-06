Reflexión brutal

El concejal radical Omar Lattanzio dijo este jueves en sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que deberían practicar hisopado a trabajadoras sexuales de Comodoro Rivadavia, porque en su interpretación, los marineros que fueron diagnosticados como positivo para COVID-19, podrían haberlas infectado. Según Lattanzio, cuando los marineros bajan de los barcos, “al primer lugar que van, no es a la casa”, sino que aquel que no tiene familia va a visitar “una prostituta” y que esa mujer “le va a transmitir el virus a todo aquel que tuvo relaciones”, por lo que si no se las controla “lo van a regar como pólvora”. Habrá quien argumente que la reflexión del concejal tiene justificativo, pero podría haber pedido la correspondiente intervención a las autoridades sanitarias sugiriendo lo que dedujo de su experiencia sobre la actividad portuaria, son estigmatizar a nadie.