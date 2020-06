Reabren los gimnasios y algunas actividades deportivas en Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, en compañía del ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, anunciaron formalmente la reapertura de gimnasios, actividades deportivas y otros rubros en la ciudad, al reunirse s con referentes de distintas disciplinas, en las instalaciones del Club de Padle Sportman.

El mandatario local lo hizo acompañado por la directora de Salud, Cecilia Vera, el titular del área de Inspecciones Generales, Héctor López, entre otros funcionarios. También estuvo presente en la reunión el Ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni.

La decisión de habilitar los gimnasios, actividades deportivas (sin contacto) y estudios de danza, entre otros rubros, se da en el marco de lo dispuesto por el Decreto N°544 del Ejecutivo Provincial, que pondrá en marcha el nuevo status «Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» para todas las localidades y ciudades de la provincia y que autoriza las salidas recreativas y el funcionamiento de establecimientos gastronómicos.

Tras el encuentro con los referentes de distintas disciplinas el intendente de Trelew agradeció la presencia del ministro de Salud y el trabajo comprometido de las distintas áreas del Municipio que serán las encargadas de realizar los controles para que se cumplan los protocolos sanitarios establecidos para cada actividad.

“Es muy importante que puedan arrancar, con todos los protocolos vigentes como lo expresaba el ministro, trabajando ordenadamente, con conciencia que es la dinámica que necesitamos darle a todos los rubros de la ciudad de Trelew”, indicó el mandatario.

Maderna valoró las distintas “instancias de diálogo” llevadas adelante con los referentes de las distintas disciplinas para la elaboración y demostración de los protocolos, “para transmitirle a la gente que pueden concurrir con tranquilidad, que habrá personal municipal controlando, que los mismos gimnasios y otros rubros van a estar a la altura de las circunstancias porque fueron todos supervisados”.

“Tenemos que ir de menor a mayor, no relajarnos, tratar de ser rigurosos en cada control y si cada uno hace el esfuerzo vamos a poder avanzar con esta nueva normalidad”, precisó el intendente de Trelew.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, destacó la importancia de “poder habilitar algunas actividades que estaban realmente pasándola muy mal desde lo económico, ya que prácticamente no habían podido trabajar en estos 100 días de cuarentena”.

Puratich pidió a los responsables de gimnasios, estudios de danza y entidades deportivas que transmitan “a sus alumnos la responsabilidad en el cumplimiento de las normas para evitar que haya más contagios en la ciudad”. “Todos tenemos el riesgo de sufrir esta enfermedad, pero ese riesgo disminuye muchísimo si cumplimos con las normas como hay que cumplirlas”, aseguró.

El ministro de Salud reconoció que los protocolos elaborados en Trelew para los gimnasios y otras actividades “son de excelencia” y se mostró confiado en que los referente de cada actividad “van a cumplirlos con responsabilidad”.

“Le pedimos a la sociedad que se cuide, el cuidado individual es lo fundamental hoy por hoy. Este tesoro hay que cuidarlo, tenemos que tratar de seguir en la misma situación epidemiológica, no hay que bajar la guardia hay que seguir estando atentos”, finalizó.