Operadores de turismo reclaman que se declare la emergencia en Chubut

Analizando los indicadores oficiales, el sector del turismo es el más golpeado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Operadores del servicio que tiene gran incidencia en la economía de Chubut, piden respuestas a las autoridades provinciales y exigen la declaración de la emergencia turística, a fin de acceder a financiamiento para sostener el déficit del sector. A la fecha, en Chubut no hay ninguna iniciativa de estas características en la Legislatura Provincial.

En este contexto, vale mencionar que la vecina provincia de Santa Cruz declaró la emergencia en el turismo, y otros distritos avanzan en el mismo sentido, por lo cual operadores de Chubut advierten sobre la inacción del gobierno provincial, dado que el pedido de declaración de emergencia data desde hace dos meses atrás.

Pedido de auxilio

El titular de la Cámara de Turismo de Chubut, Miguel Ramos, en diálogo con El Diario, afirmó que dos meses atrás “el Ejecutivo se comprometió a avanzar en la declaración de la emergencia turística”, ante el pedido de los operadores, “pero a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta”.

“Hay varias provincias que están avanzando en la emergencia turística”, dijo Ramos y agregó que en Chubut la “situación es de extrema gravedad”. “Todo el sector está parado, y no hay posibilidad de reactivación inmediata”.

Hasta el momento los esfuerzos para acompañar al sector proviene de Nación a través del ATP, que cubre parte del salario de los trabajadores del sector y “los municipios que aplican beneficios impositivos”, dijo Ramos al señalar que cada municipio tiene características propias, en rodos los casos hay acciones direccionadas al sector. “De la provincia no hemos recibido absolutamente nada”, sentenció.

Agencias de viajes

En similares términos se expresó, Guillermo Schneider, titular de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, en diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, al afirmar que “sin lugar a dudas hay que gestar, en la provincia de Chubut, la emergencia turística”.

“Se trata del sector más golpeado de las PyMEs”, dijo Schneider y remarcó que “es absolutamente legítimo y necesario que se dicte la emergencia turística en Chubut”, al tiempo que agregó que los operadores están en diálogo con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens a quién le han transmitido su preocupación.

Proyecto del Frente de Todos

Puntualmente, el diputado Carlos Eliceche aseguró, en una entrevista con El Diario, que presentarán un proyecto de estas características en la Unicameral chubutense, con el fin de prestar atención a uno de los sectores más golpeados por la crisis económica que se vio agudizada por la pandemia de coronavirus.

En primer lugar, el legislador del Frente de Todos manifestó que “hay una problemática en muchos aspectos productivos de la Provincia y el turismo es uno de ellos. Todos sabemos que después del petróleo y la pesca, el turismo es el mayor ingreso que tiene la Provincia con la característica de que está instalado no solo en lugares focalizados sino a lo largo y ancho de la Provincia”.

Inacción del Gobierno

“Vemos también una gran inacción de parte del Gobierno Provincial de apoyo a todos los sectores productivos, así que la idea es trabajar en declarar la emergencia del sector, porque sabemos que la hotelería, los bares y restaurantes han sido los más afectados”, apuntó Eliceche.

Además, adelantó que también se intentará “ver si se puede conseguir algún apoyo aún superior a lo que ha establecido el Gobierno Nacional, que sabemos que mes tras mes viene acompañándolos con el 50% de los salarios y algunas otras medidas impositivas que se han tomado”.