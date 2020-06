Nos dejaron afuera en el Día de la Bandera

A puertas cerradas el gobernador Mariano Arcioni presidió el acto por el día de la bandera en Casa de Gobierno. Las autoridades no permitieron el ingreso al equipo de Azul Media que integra El Diario, Canal 9, AzM Radio y Chubut hoy. Nos dejaron afuera!

Nuestra compañera Silvina Cabrera llegó puntual a Casa de Gobierno en Rawson para participar de la ceremonia en la que Arcioni tomaba la promesa a la Bandera en modalidad virtual a niños de toda la provincia. Sin embargo, por razones que desconocemos le impidieron el ingreso al Salón donde se desarrollaba el acto.

Ahora resulta comprensible porque no se informó oficialmente a nuestro grupo de medios sobre el acto oficial de esta mañana. Evidentemente no nos querían allí.