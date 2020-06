Meiszner bajo sospecha

El arribo de Andrés Meiszner al Gobierno de Chubut hizo ruido desde el primer día. El abogado se radicó en la provincia con su familia concluído el mandato de CFK, como tantos otros que trataron de salir del radar de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. El ahora Secretario y antes Ministro, carga con un pasado dudoso. Meiszner fue vinculado en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez. Oportunamente, Martín Lanatta declaró en la Justicia que, en connivencia con Andrés Meiszner, el extitular del RENAR, y Aníbal Fernández, tenía un servicio VIP que “gestionaba” permisos de portación de armas para políticos, empresarios y conocidos. Los Lanatta, Fernández y Meiszner son vecinos de Quilmes: unos tenían poder político; otros, poder de fuego.

Finalmente la causa se diluyó y a Meiszner le declararon falta de mérito, es decir que no había pruebas suficientes, lo que no implica que no haya sido participe de delito, sino que no se puede probar. Aún bajo sospecha, Arcioni lo elige y lo vuelve a elegir.