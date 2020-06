Los amantes de “los fierros” podrán volver a las pistas

Tras una reunión realizada ayer viernes entre el Intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre, junto al Presidente del Automoto Club Valentín Zomoza, se confirmó la habilitación de la práctica recreativa de la actividad motor.

De esta manera, las instalaciones del Automoto podrán recibir a los deportistas practicantes de las diversas categorías y modalidades, las cuales se darán por turnos y según la terminación de DNI y de lunes a sábado.

Vuelve a abrir el Automoto

En la mañana del viernes, representantes del Automoto Club, fueron recibidos por el Intendente de la ciudad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre más el Secretario de Gobierno, Martín Ebene.

Del encuentro, fue parte del presidente de la entidad motor portuaria, Valentín Zomoza, acompañado por referentes de cada actividad, como ser de las picadas Ángel Durand, del motocross Patricio Beraza, por el Safari Cristian Trupiano y por el karting estuvo Julio Sáez.

El motivo de la reunión, se centró en el análisis de las formas en las que a partir de este momento se flexibilizará la actividad, para permitir pruebas y entrenamientos en cada especialidad del deporte motor, gestión que se realizó con el aval previo de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Manteniendo el rigor inicial con el que acertadamente se trató la pandemia desde la conducción municipal, la coincidencia fue total en seguir por sobre todas las cosas preservando en Puerto Madryn, la salud de cada uno y de la comunidad en su conjunto, exigiendo el estricto cumplimiento de las normas establecidas.

En ese sentido se definieron las características con las que se desarrollarán las actividades, teniendo en cuenta que los horarios permitidos corresponden a decreto provincial, no pudiendo utilizar las jornadas de domingo.

Las principales pautas a tener en cuenta son las siguientes, tal como lo indica la gacetilla publicada por el Automoto Club madrynense: Lunes a sábados de 14:00 a 17:30 hs., turnos otorgados previamente vía mail a: automotomadryn@yahoo.com.ar según terminación del DNI (lunes, miércoles y viernes par; martes, jueves y sábados impar).Los turnos se darán con un intervalo de 15 minutos para favorecer la entrada y salida de personas. Se registrarán los datos de contacto de las personas que concurran a cada turno, debiendo presentarse con documento de identidad.

El Límite de capacidad será de 10 personas en total en el predio, por lo que se regulará la cantidad de acompañantes de los pilotos según reservas totales.

No se podrán compartir elementos de ningún tipo.

Se respetará la distancia social sugerida de 2 metros entre personas.

Se firmará una Declaración Jurada al ingreso en la que constará la no presencia de síntomas, además de otros indicadores expresados en la forma.

Queda prohibido el ingreso de personas con 60 años cumplidos o más.

Obligatoriedad de concurrir con tapabocas, manteniendo su correcta colocación durante la permanencia.

Se dispondrá de todos los elementos sanitizantes en el predio.

El costo será el que resulte del prorrateo entre los participantes del costo operativo, el cual comunicaremos a la brevedad, más el seguro de la AAV por cada piloto.